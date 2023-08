Pytanie o referendum przysporzyło kłopotów Suskiemu. „Czyli pan nie pamięta?”

Poseł PiS był gościem programu Wirtualnej Polski i Radia ZET „Gra o głosy”. Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego mówił m.in., że nie będzie ujawniał założeń programu partii. Zapowiedział, że w przyszłej kadencji rządzący chcieliby rozwijać energetykę odnawialną, ale konkretów nie zdradził.

– Program będzie ogłoszony, gdy będzie konwencja, niedługo. Myślę, że na początku września. Nie będziemy ogłaszać elementów programu. Nasi konkurenci mają taką manierę, że ściągają od nas i mówią my damy więcej – mówił. Ironizował też, że w przypadku programu PO „tłumaczenie z niemieckiego trochę potrwa”.

Polityk otrzymał również pytanie o referendum, które ma się odbyć 15 października.

Pytanie o uchodźców. Marek Suski nie wymienił obszarów

Poproszony o wymienienie pierwszego pytania, mówił o możliwości wyprzedaży spółek skarbu państwa. – Kolejne były o uchodźców, imigrantów, barierę na granicy polskiej – wymieniał.

– A może pan powiedzieć, o co chodzi dokładnie w pytaniu o uchodźców? – pytała prowadząca.– Chodzi o to, żebyśmy nie przyjmowali uchodźców, którzy mają być narzuceni kwotami przez Unię Europejską – powiedział polityk. Dodał, że, rządzącym nie odpowiada to „że Unia próbuje wcisnąć na siłę imigrantów, których nie chce”. Nie powiedział, o jakie obszary chodzi.

– Czyli pan nie pamięta? – upewniła się prowadząca. – Chodzi o użycie określeń geograficznych – pomógł prowadzący. Poseł odpowiedział „Unia Europejska”.

Czwarte pytanie referendalne będzie brzmiało: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

