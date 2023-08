Premier wypomina opozycji temat węgla i uderza w „GW”. „Zamarzający staruszkowie”

W czasie czternastej sesji live z serii „kamera u premiera” Mateusz Morawiecki mówił o wewnętrznych jątrzycielach. Od tematu Michała Kołodziejczaka z Agrounii przeszedł do tematu opozycji.

– Przypomina to państwu coś? Jak ktoś mówił: benzyna zaraz będzie po 15 zł? A kto mówił, że chleb będzie po 30 zł, że węgla zabraknie z całą pewnością? Że ludzie będą zamarzali? – pytał. Dodał, że to cytat z „Gazety Wyborczej”.

– „Gazeta Wyborcza jest przybudówką PO, właściwie organem PO, tak jak „Trybuna ludu” była organem PZPR – kontynuował. Premier nawiązywał do artykułu „Zima dobije PiS? W obozie władzy jest spiskowa teoria o węglu”, który opublikowano 22 września 2022 r., przy okazji spadających notowań PiS. Cytowano w nim anonimową wypowiedź polityka partii. – Najgorsze przed nami. Jeśli polegniemy na zimie, to możemy się już nie podnieść – mówił. W tekście dodano, że „w PiS obawiają się „obrazków staruszek, które zamarzają z zimna".

– Wszystkie te głosy – pan Kołodziejczak, benzyna po 15 zł, pan Tusk – chleb po 30 zł, „Gazeta Wyborcza” o zamarzających staruszkach to jątrzyciele. Grają na strategię im gorzej, tym lepiej. Mają nadzieję, że będzie fatalnie, bo wierzą, że ludzie się zdenerwują na rządzących. Jednego nam nie można odmówić – jak jest kryzys, to działamy – mówił premier.

Obawy o wzrost cen. „Co Kaczyńskiego obchodzi ile kosztuje chleb”?

Lider PO Donald Tusk mówił o inflacji na konwencji w Radomiu w lipcu 2022 roku.

– Co Jarosława Kaczyńskiego obchodzi, ile dziś kosztuje chleb, jak on ostatni raz chleb kupował, gdy chodził do szkoły podstawowej – powiedział Tusk. Lider PO mówił też o „zdolności zapewnienia ludziom chleba dobrego i taniego i wody zimnej i ciepłej w kranie”. Tusk powołał się na słowa ekspertów z artykułu z „Rzeczpospolitej” 24 czerwca.

„Pewne są podwyżki cen, pytanie – o ile. Jedni twierdzą, że na koniec roku chleb może kosztować 10 zł, inni – że zapłacimy nawet 30 zł za bochenek” – pisał dziennik miesiąc wcześniej.

