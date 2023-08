Müller o referendum. Mówi o „ukrytym planie” opozycji

Rzecznik rządu Piotr Mueller pytał o to, czemu opozycja chce bojkotu referendum.

– Dlaczego nie chcą po prostu zagłosować przeciwko prywatyzacji, wyprzedaży majątku narodowego? Dlaczego partia Donalda Tuska, Janusza Lewandowskiego, który zajmował się prywatyzacją nie chce jasno wyrazić swojego zdania? Obawiają się, że gdyby frekwencja była wystarczająco wysoka, to nie będą mogli w przyszłości podejmować decyzji, z których słynęli w poprzednich latach – ocenił. – Podobnie jest w wiekiem emerytalnym. Nie wiadomo, dlaczego Lewica się tak zachowuje. Dlaczego nie chce, aby rozstrzygnięcie miało charakter wiążący – dodał.

– Obawiamy się, że waszym ukrytym, prawdziwym planem jest to, by w kluczowych sprawach zrobić inaczej niż chcieliby polscy obywatele. Dlatego wzywacie do bojkotu referendum – mówił.

Rafał Bochenek dodał, że „politycy opozycji nie kryją się z programem powszechnej prywatyzacji 2.0”. – Zapowiada to pan Petru, pan ekspert Grabowski, nawet pan Borys Budka pokusił się o wypowiedzi, że te wielkie firmy mają zostać wyprzedane. Wielkie firmy państwowe gwarantują suwerenność polskiej gospodarki – dodał rzecznik PiS.

Przekonywał, że dzięki polityce Prawa i Sprawiedliwość państwo kontroluje większość sektora bankowego w Polsce. – To daje gwarancję na stabilność polskiej gospodarki – mówił.

Także podczas poniedziałkowej konferencji zorganizowanej przed siedzibą Orlenu wiceminister klimatu Jacek Ozdoba oraz wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka przekonywali, że Skarb Państwa powinien mieć kontrolę nad kluczowymi spółkami sektora energetycznego. Orlen posłużył jako przykład takiej spółki.

Referendum 15 października. Tusk je „uroczyście unieważnił”

Referendum ma odbyć się 15 października. Pierwsze z pytań brzmi „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”.

Lider PO Donald Tusk stwierdził, że referendum szykowane przez PiS jest „nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu”. – Uroczyście przed wami unieważniam to referendum – ogłosił 16 sierpnia.

Czytaj też:

Polacy nie są zainteresowani inicjatywą PiS? Są wyniki najnowszego sondażuCzytaj też:

Pytanie o referendum przysporzyło kłopotów Suskiemu. „Czyli pan nie pamięta?”