Znamy kolejnych kandydatów Trzeciej Drogi. Kim są „jedynki i dwójki”?

Podczas konferencji w Parku Ujazdowskim prezentację kandydatów rozpoczął lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Powiedział, że kandydaci okupili drogę na listy ciężką, wolontaryjną pracą i nie chcą wywracać stolików w polityce, ale żeby „stolik polksiej polityki posprzątać” i wspólnie tworzyć – To zupełnie nowe rozdanie kart – zachwalał.

Przedstawił przedsiębiorczynię Martę Cienkowską, która będzie dwójką w okręgu płockim.

– Rafał Kasprzyk, inżynier, ekonomista, maratończyk. Wie, jak zastąpić Polskę marnotrawną gospodarną – kontynuował Hołownia.

Jedynką Trzeciej Drogi w okręgu gdańskim będzie Agnieszka Buczyńska, zastępczyni lidera Polski 2050. – Zbudowała w Gdańsku największą sieć wolontariatu, jeszcze za prezydentury śp. Pawła Adamowicza. – mówił polityk.

Listy Trzeciej Drogi. Kto na „miejscach biorących”?

– Są też osoby, które doświadczyły na sobie, z jak patologicznymi rządami mamy do czynienia. Adam Rudawski, w nagrodę za to, że doprowadził Polskie Radio Szczecin do rekordowych wyników słuchalności, został zwolniony przez PiS – powiedział Hołownia. Rudawski będzie startował z drugiego miejsca w okręgu szczecińskim.

– Ewa Szedler, przedsiębiorczyni, jedynka w Poznaniu. Po młynkach, gdy rząd PiS próbował sobie radzić nieudolnie z epidemią covidu, doskonale wie ile musi wycierpieć przedsiębiorca w Polsce (…). To wspaniała ekipa. Jestem dumny, że ci ludzie idą walczyć w reprezentacji Polski 2050 o naszą przyszłość pracy– podsumował Hołownia.

– Jak nie my, to kto? Jak nie trzecia droga, to rządy PiS i Konfederacji – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. – Stoimy przed historyczną szansą zbudowania Polski na miarę XXI wieku – dodał.

– Idzie tu najlepsza drużyna Trzeciej Drogi. Wierzę, że stworzymy najlepszy rząd Rzeczypospolitej w historii. (…) Mamy wspaniałych kandydatów, będę wszystkich przedstawiał, niezależnie, czy są na pierwszym, drugim, piętnastym miejscu. Mamy takie nazwiska jak Władysław Teofil Bartoszewski w Warszawie. Są tacy, którzy do nas dołączyli, Marek Biernacki, Jacek Protasiewicz. Są tacy, których znacie dobrze, np. Piotr Zgorzelski, Krzysztof Hetman, Marek Sawicki. Jest niesamowita siła kobiet, w postaci Urszuli Pasławskiej, Urszuli Nowogórskiej, Bożeny Żelazowskiej – wymieniał prezes PSL.

– Deklaruję, że będziemy dbali o spawy edukacji, godne zarobki dla nauczycieli. Zadbamy o służbę zdrowia, aby polskie kobiety miały równy dostęp do ginekologa, żeby kobiety z małych miejscowości także były zaopiekowane – mówiła Bożena Żelazowska.

