Polacy ocenili start Agrounii z list Koalicji Obywatelskiej. Nowy sondaż

IBRiS na zlecenie „Wydarzeń” Polsatu zapytał Polaków o to, jak oceniają „decyzję o starcie do Sejmu przedstawicieli Agrounii z list Koalicji Obywatelskiej”.

Na odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wskazało 7,6 proc. respondentów, a na odpowiedź „raczej dobrze” – 27,3 proc. „Raczej źle” decyzję o starcie działaczy Agrounii z list KO oceniło 17, 5 proc. badanych, a „zdecydowanie źle” – 25,9 proc. Z kolei odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 21,7 proc. uczestników badania.

Agrounia na listach Koalicji Obywatelskiej. Co na to wyborcy?

Jeśli chodzi o elektoraty poszczególnych partii, to decyzja spodobała się 69 proc. respondentów deklarujących się jako zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, a przeciwnego zdania było 15 proc. Pozytywnie oceniło ją 40 proc. sympatyków PSL, a negatywnie – 47 proc.

W przypadku badanych deklarujących się jako sympatycy PiS pozytywnie o ruchu Agrounii wypowiedziało się 11 proc., a negatywnie – 64 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 18-21 sierpnia metodą CATI na próbie 1000 osób.

Michał Kołodziejczak „jedynką” w Koninie

Na listach Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu znalazł się lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Powalczy on o mandat z pierwszego miejsca w Koninie.

– Łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było po drodze, z ludźmi, którzy mają na różne sprawy inne poglądy niż ja. Ale mają to samo przekonanie co większość Polek i Polaków. Wiedzą, że żeby przywrócić wartości, w Polsce potrzebna jest realizacja celu – a tym celem, tą drogą do odnowienia Rzeczpospolitej jest odsunięcie PiS-u i Kaczyńskiego od władzy – powiedział lider PO Donald Tusk, przedstawiając nowe osoby na listach wyborczych koalicji.

Kołodziejczak z kolei podkreślił, że decyzja o wspólnym starcie z PO nie była dla niego łatwa. – Zdaję sobie sprawę, o jaką stawkę gramy. Mamy dzisiaj stan wyższej konieczności. Wierzę w to – i zrobię wszystko – że wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi. Musimy obronić polską wieś, musimy obronić Polskę – podkreślał lider Agrounii.



