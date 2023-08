Tusk ma powody do szczęścia, ale czy Kaczyński ma powody do obaw? Najnowszy sondaż

15 października. Tą datą żyje każdy, kto jest choć częściowo zainteresowany naszą krajową polityką. Choć w głowach wielu wydaje się odległy, to czasu do wyborów jest już coraz mniej. Roszady poparcia, jak przy każdym głosowaniu, będą pojawiać się do samego końca, ale jak wygląda aktualna sytuacja?

Prawo i Sprawiedliwość na czele, ale ze spadkiem

Nieprzerwanie prowadzenie utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość. Jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla „Wydarzeń” Telewizji Polsat, na ugrupowanie dowodzone przez Jarosława Kaczyńskie swój głos oddałoby 30,6 proc. badanych. W porównaniu do ostatniego badania, przeprowadzonego nieco ponad miesiąc temu, oznacza to spadek o 0,8 pkt proc., a wracając do czerwca wynosi on 1,1 pkt. proc.

Koalicja Obywatelska rośnie w siłę

Inaczej klaruje się sytuacja wicelidera zestawienia – Koalicji Obywatelskiej. Na formację złożoną z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych zagłosowałoby 30,6 proc. badanych, czyli o 2,3 pkt proc. więcej niż przed miesiącem.

Pomimo licznych obaw dołączenie do Koalicji Obywatelskiej lidera AgroUnii Michała Kołodziejczaka zostało przez większość jej wyborców odebrane pozytywnie.

Konfederacja powróciła do wyników z czerwca

Największy spadek ze wszystkich partii odnotowała Konfederacja, która liczyć mogłaby na 11,8 proc. głosów badanych. Przed miesiącem ich wynik był lepszy o 3,4 pkt proc., a przed dwoma miesiącami niemal równy z aktualnym.

Trzecia Droga coraz bliżej progu

Czwarte miejsce należy do Trzeciej Drogi. Koalicja dowodzona przez Szymona Hołownię z Polski 2050 i Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL-u wybrałoby 9 proc. badanych, czyli o 2,1 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Oznacza to coraz mniej bezpieczne zbliżanie się do progu wyborczego, który wynosi dla tego ugrupowania 8 proc., ze względu na przyjętą przez nie koalicyjną formę.

Poparcie Lewicy spadło

O 0,4 pkt proc. spadło także poparcie Lewicy. Chęć oddania głosu na nią wyraziło 7,7 proc. badanych. W przeciwieństwie do Polski 2050 startuje ona jednak jako pojedyncza partia a nie koalicja wyborcza, więc próg do pokonania wynosi dla niej 5 proc.

Coraz więcej niezdecydowanych

Ponad dwukrotnie wzrosła liczba niezdecydowanych wyborców i wyniosła 8,5 proc. Przed miesiącem opcję tę wybierało 4,1 proc. badanych.

