PiS szykuje dwa duże wydarzenia przed wyborami. Miejsce konwencji nie będzie przypadkowe

Z ustaleń 300polityki.pl wynika, że w pierwszej połowie września Prawo i Sprawiedliwość przedstawi swój program wyborczy. – Prezentacja programu odbędzie się na spotkaniu z wyborcami w Polsce lokalnej – powiedział portalowi rozmówca z kierownictwa partii rządzącej. – Prezes Kaczyński osobiście prowadzi spotkania na temat nowego programu i nie wyobraża sobie, że moglibyśmy w kampanii nie zaprezentować programu – dodało źródło.

Z kolei na przełomie września i października odbędzie się ogólnopolska konwencja PiS. Partia rządząca, tak jak w 2015 i 2019 r., wybrała na to wydarzenie Spodek w Katowicach. – Śląsk był dla nas zawsze ważny i dawał nam wiatr w żagle – powiedział w rozmowie z 300polityką.pl członek kierownictwa partii.

PiS zaprezentował hasło wyborcze

W ubiegłym tygodniu Jarosław Kaczyński, Elżbieta Witek, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak zaprezentowali hasło wyborcze PiS – „Bezpieczna przyszłość Polaków”. – Ważne jest bezpieczeństwo militarne, które chroni nas przed atakiem. Robimy wszystko, aby bezpieczeństwo w naszym kraju wzmacniać m. in. poprzez modernizację Wojska Polskiego – mówił Kaczyński, wyjaśniając znaczenie hasła.

– Każde państwo dobrze funkcjonujące jest organizacją bezpieczeństwa (...) Także socjalnego. Chodzi o to, by każda polska rodzina była zabezpieczona. To w dużej mierze sprawa pracy. Uczyniliśmy wiele, żeby ona była – podkreślał.

Wybory i referendum w tym samym dniu

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Tego samego dnia odbędzie się też referendum ogólnokrajowe, w którym Polacy będą mogli odpowiedzieć na cztery pytania, przygotowane przez partię rządzącą.

Dotyczą one „wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym”, „podniesienia wieku emerytalnego”, „likwidacji bariery” na granicy polsko-białoruskiej, oraz „przyjęcia tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską”.

