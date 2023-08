Premier Morawiecki zdradzi, z jakiego okręgu wystartuje. Wiemy, z kim się zmierzy w wyborach

W czwartek, 24 sierpnia premier Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jeden z dziennikarzy zapytał szefa rządu o jego plany wyborcze. – Prezes PiS Jarosław Kaczyński mógłby startować z pierwszego miejsca w województwie świętokrzyskim. Czy to oznaczałoby, że pan premier byłby na przykład „jedynką” w Warszawie? – dociekał.

Wybory parlamentarne. Z kim zmierzy się Mateusz Morawiecki?

Prezes Rady Ministrów nie zdradził, z jakiego okręgu zamierza kandydować w najbliższych wyborach parlamentarnych. Jeśli rzeczywiście wystartuje z pierwszego miejsca w Warszawie, będzie rywalizował między innymi z Donaldem Tuskiem, Michałem Kobosko, Adrianem Zandbergiem i Sławomirem Mentzenem.

W odpowiedzi na pytanie publicysty, premier ujawnił natomiast planowany termin ogłoszenia list wyborczych PiS. – Na przełomie sierpnia i września zamkniemy układanie list wyborczych – zapewnił Mateusz Morawiecki. – Wtedy wszystkie personalia, kto skąd startuje, będą znane – dodał premier. W najbliższych dniach dowiemy się zatem, z kim szef rządu zmierzy się w wyborach.

Listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Zostało niewiele czasu

Listy kandydatów do Sejmu i Senatu muszą zostać przekazane Państwowej Komisji Wyborczej do godziny 16:00 6 września. Ze względu na to, że reprezentanci partii zobligowani są do zebrania wymaganej liczby podpisów od obywateli, ich prezentacja powinna odbyć się kilka dni wcześniej.

Wiele ugrupowań ogłosiło już swoich przedstawicieli. W środę, 16 sierpnia poznaliśmy kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Dwa dni później – w piątek, 18 sierpnia – listy ogłosiła Nowa Lewica, a 22 sierpnia przedstawiono reprezentantów Trzeciej Drogi. Konfederacja zaczęła ujawniać kandydatów z poszczególnych okręgów już w połowie lipca.

Czytaj też:

Jak układają się preferencje wyborcze Polaków? Tutaj płeć ma znaczenieCzytaj też:

Rząd przyjął budżet na kolejny rok