Trzaskowski o Kaczyńskim: Szuka sobie wrogów o wyrazistym kolorze włosów

W czwartek Rafał Trzaskowski pojawił się na wiecu Koalicji Obywatelskiej na rynku w Olsztynie. To właśnie w tym mieście w piątek rozpocznie się trzecia edycja Campusu Polska Przyszłości, czyli imprezy skierowanej do młodzieży, której inicjatorem jest prezydent Warszawy.

Trzaskowski kpi z Kaczyńskiego

W czasie swojego wystąpienia Trzaskowski nawiązywał do hasła kampanii PiS – „Bezpieczna przyszłość Polaków”. – Hasło jest jedną wielka obłudą, dlatego, że cały program i dokonania PiS-u nie mają nic wspólnego z zapewnieniem nam przyszłości – przekonywał prezydent Warszawy.

Prezydent Warszawy przytaczał badania, w których młodzi ludzie wypowiedzieli się na temat PiS. Wynika z nich – jak wyjaśniał – że partia rządząca jest „kompletnie odklejona od rzeczywistości”.

W czasie przemówienia Trzaskowski kilkukrotnie uderzał w Jarosława Kaczyńskiego. – Prezes Kaczyński nie ma pojęcia ani o rodzinie, ani o współczesnym świecie i jego wyzwaniach. On nawet nie wie, jak wygląda polska ulica, bo jak czasami opowiada o Warszawie, to mam takie wrażenie, że ostatni raz sam przespacerował się ulicami mojego miasta jakieś 30-40 lat temu – mówił.

W jego ocenie prezes PiS to „osoba, która cały czas się czegoś boi”. – Nikogo nie obrażając, ale chyba wszyscy widzicie, że pan prezes jest pogrążony w przeróżnych fobiach, bez przerwy szuka jakiegoś wroga – wskazywał Trzaskowski.

„To młodych ludzi doprowadza do szału”

– Dzisiaj wszyscy patrzą na nas jak na chorego człowieka Europy i to młodych ludzi doprowadza do szału, ale to nie jest tylko kwestia obciachu. To jest kwestia tego, że dzisiaj kiedy bezpieczeństwo jest najważniejsze, kiedy powinniśmy być przykładem najlepszej demokracji na świecie, w momencie kiedy jest wojna za naszą wschodnią granicą, to co się okazuje? To się okazuje, że prezes szuka sobie wrogów we wnętrzu, o wyrazistym kolorze włosów – mówił Trzaskowski. W ten sposób nawiązał do jednego z wystąpień Kaczyńskiego, w którym ten nazwał Donalda Tuska „ryżym”.

Czytaj też:

Przeciwnicy PO próbowali zakłócić wystąpienie Trzaskowskiego. Doszło do przepychanek z NitrasemCzytaj też:

Morawiecki o wynikach procesu PO kontra PiS. „Tusk to premier polskiej biedy”