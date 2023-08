Morawiecki uderza w Tuska. „Było takie bezrobocie, że sam wyjechał za granicę”

„Za Tuska było takie bezrobocie, że nawet sam Tusk wyjechał do pracy za granicę” – napisał w piątek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Nawiązuje w tym do pełnionej przez Donalda Tuska funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej w latach 2014-2019.

Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje narrację pomimo wyroku sądu

Wpisuje się to w ostatnią narrację Prawa i Sprawiedliwości, której trzonem jest pokazywanie statystyk bezrobocia z czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Stworzony został nawet specjalny spot w którym przedstawiono, że w tamtych czasach wynosiło ono 15 proc.

Problem polega na tym, że teza ta nie do końca pokrywa się z faktami, co zostało stwierdzone przez sąd w pierwszym w tej kampanii procesie wyborczym. W czwartek partia Jarosława Kaczyńskiego usłyszała nieprawomocny wyrok nakazujący zaprzestania rozpowszechniania tej informacji.

Niemniej Prawo i Sprawiedliwość nie zrezygnowało. Zapowiedziało akcję „Tusk znaczy bezrobocie”.

– Jeżeli Platforma Obywatelska chce rozmawiać o bezrobociu, to proszę bardzo – zapowiedział europoseł Patryk Jaki.

Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu wypomniano wiele „luk”

Fakt, jak wielu kluczowych polityków partii rządzącej, takich jak Patryk Jaki czy Beata Szydło, zajęło stanowiska w europejskich organach zostało wypomniane Mateuszowie Morawieckiemu pod piątkowym wpisem.

To nie jedyny zarzut, jaki postawiono premierowi w odpowiedzi na jego komentarz. Wypomniane zostało m.in. to, że między 2010 a 2012 rokiem był członkiem Rady Gospodarczej, która doradzała Donaldowi Tuskowi.

Co więcej, większość okresu, o którym wspomniał Mateusz Morawiecki we wpisie o bezrobociu i „emigracji zarobkowej” Donalda Tuska, to czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości. Partia przejęła władzę w 2015 roku, niedługo po przejściu lidera Platformy Obywatelskiej na europejskie stanowisko.

Przytoczono dawną wypowiedź Mateusza Morawieckiego

W odpowiedziach przywołano także słowa Mateusza Morawieckiego, wówczas prezesa Banku Zachodniego WBK, które chwaliły od strony gospodarczej rozwój Polski za rządów Platformy Obywatelskiej.

„W roku 2014 rozwój polskiej gospodarki przekroczył oczekiwania i to mimo oddziałujących na nią niekorzystnych czynników. W tych warunkach za wielki sukces można uznać utrzymanie dynamiki PKB znacząco powyżej 3 proc”. – pisał przed laty w raporcie przyszły premier.

Czytaj też:

Kaczyński w wyborach nie wystartuje z Warszawy? Polityk PiS zaskakujeCzytaj też:

Beata Szydło zarzuca politykom KO kłamstwa. „Opowiadają, że chcieli wprowadzić 500+”