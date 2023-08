„Fizyczny atak działacza PiS na członka PO”. Chwycił mężczyznę za pośladki i kark

Do opisywanego i uwiecznionego na filmie zdarzenia doszło podczas konferencji prasowej z udziałem polityków PiS w nowym Dworze Gdańskim. Na krótkim nagraniu widać, jak stojący na początku z boku mężczyzna ubrany w pasiastą koszulkę, w pewnym momencie podchodzi do działacza PO, po czym chwyta go za kark i pośladki i próbuje wyprowadzić go poza kadr.

„Fizyczny atak działacza PiS na członka PO w Nowym Dworze Gdańskim za pytania o nepotyzm! W państwowej Enerdze pracowali lub pracują syn posła Smolińskiego i córka posła Cymańskiego. W odpowiedzi działacz PiS rzucił się z rękami na tego młodego chłopaka. Co będzie następne?” – pyta Agnieszka Pomaska na Twitterze.

twitter

Syn wiceministra w państwowej spółce

Widoczny w nagraniu działacz PO pojawił się na konferencji wiceministra infrastruktury i budownictwa Kazimierza Smolińskiego by zapytać o zatrudnienie jego syna w państwowej spółce Energa. Polityk przyznał, że jego syn został tam zatrudniony w rozmowie z Radiem Gdańsk. – To jest decyzja mojego syna. On stanął do konkursu i wygrał. Ja nie byłem zwolennikiem tego, ale nie mogę mu zabronić. Miał problemy w swojej prywatnej firmie, bo ona nie mogła zdobywać zleceń od Skarbu Państwa, bo też jest problem – powiedział.

Smoliński utrzymuje, że nie miał żadnego wpływu na zatrudnienie syna. – No gdzieś te nasze dzieci muszą pracować, tak? Jak w prywatnej firmie pracują, a ona dostanie zlecenie od Skarbu Państwa, to też media by się o tym rozpisywały. Syn jest dorosły, nie mam na to wpływu – stwierdził wówczas wiceminister infrastruktury i budownictwa.

