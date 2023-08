Ogromne przetasowania w najnowszym sondażu. Dobry wynik PiS, PSL i Hołownia poza Sejmem

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Przed największymi partiami politycznymi niespełna 60 dni walki o poparcie wyborców. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Kantar Public dla Gazety Wyborczej wynika, że obecnie największe szanse na zwycięstwo ma Prawo i Sprawiedliwość. Na formację Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zagłosować 38 proc. wyborców, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego badania o 5 pkt proc. Na drugim miejscu uplasowała się Platforma Obywatelska z wynikiem 30 proc. a więc o 2 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu. Ostatni raz tak dużą przewagę partia rządząca miała nad opozycją wiosną 2023 roku. Podium zamyka Lewica, na którą chciałoby głosować 8 proc.

W porównaniu do poprzenido sondażu o 2 pkt proc. spadło poparcie dla Konfederacji i wynosi ono obecnie 6 proc. Powodów do zadowolenia nie może mieć Trzecia Droga, czyli wyborcze porozumienie PSL i Polski 2050. Ponieważ oba ugrupowania startują jako koalicja, aby otrzymać poselskie mandaty, muszą otrzymać co najmniej 8 proc. głosów. Wynik 6 proc. oznacza, że polityków z formacji Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza zabrakłoby w Sejmie.

Na podstawie wyników sondażu "Gazeta Wyborcza" przeprowadziła symulację podziału mandatów. Wynika z niej, że PiS miałoby szansę nadal rządzić samodzielnie, dysponując 231-235 mandatami. Platforma Obywatelska miałaby w Sejmie 176-178 przedstawicieli a Lewica 30-32. Konfederacja wprowdziłaby do budynku przy Wiejskiej 19 parlamentarzystów.

Sondaż Kantar Public został wykonany w dniach 18-23 sierpnia 2023 r. na reprezentatywnej próbie 983 osób za pomocą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

