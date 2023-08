Ich Troje na wiecu Lewicy w Częstochowie. Biedroń: Keine Mentzen!

Czytaj też:

Wipler dla „Wprost”: Konfederacja chce ułatwić życie wszystkim. Bez zaglądania do sypialniDo Częstochowy przyjechali w sobotę kluczowi politycy Lewicy. Podczas spotkania z wyborcami program prezentowali m.in. Magdalena Biejat, Robert Biedroń, Anna Maria Żukowska, Joanna Scheuring-Wielgus, Adrian Zandberg i Włodzimierz Czarzasty.

Program Lewicy. Bezpłatna antykoncepcja i podwyżki w budżetówce

– W lewicowym państwie ochronimy wszystkie dzieci przed przemocą i nie dopuścimy do tragedii takich jak śmierć Kamila z Częstochowy. Polki będą miały pełne prawo wyboru, pełne prawo do decydowania o swoim życiu i zdrowiu – mówiła Magdalen Biejat. Kandydatka na senatora zapowiadała, że Lewica wprowadzi bezpłatną procedurę in vitro i 100-procentową refundację procedury in vitro.

Adrian Zandberg zapowiedział podniesienie płac w budżetówce o 20 proc. w kolejnym roku. – To jest nasz twardy warunek rządzenia. A od kolejnego roku wprowadzimy uczciwą waloryzację płac, tak, żeby ludzie, którzy pracują dla polskiego państwa nie musieli pod koniec miesiąca zastanawiać się, jak związać koniec z końcem – mówił.

Biedroń uderza w Konfederację

W trakcie wystąpienia politycy Lewicy nie szczędzili słów krytyki pod adresem Konfederacji. Robert Biedroń mówił o tym, że „Kaczyński z Bosakiem chcą razem rządzić Polską”. Zarzucił też temu duetowi, że „właściwie zakazali aborcji w Polsce”. W rzeczywistości chodzi o likwidację jednej z trzech posłanek do przeprowadzenia aborcji, którą była poważna wada płodu.

– PiS i Konfederacja rękoma usłużnego TK odebrało kobietom prawo do decydowania o swoim ciele i zmusiło kobiety do rodzenia. Bo Jarosław Kaczyński uznał, że najważniejsze jest żeby urodzić i ochrzcić, a Krzysztof Bosak, że jak płód ma tyle nieodwracalnych wad, że umrze w trakcie porodu lub tuż po narodzeniu to „po prostu umrze” – mówił Biedroń.

W pewnym momencie nawiązał do występu zespołu Ich Troje, który towarzyszył Lewicy w Częstochowie. – Chciałbym jednak, żeby w Polskę oprócz „Keine Grenzen” Michała Wiśniewskiego poszedł inny przekaz: „Keine Mentzen! Keine KonfedeRussia!” – zażartował jedenz liderów Lewicy. Biedroń wezwał po tym do udziału w wyborach 15 października.

