Michał Kołodziejczak poprawi notowania KO? Ten sondaż nie pozostawia złudzeń

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej” sprawdzono, jak w opinii respondentów obecność Michała Kołodziejczaka na listach Koalicji Obywatelskiej wpłynie na poparcie dla tej partii. W opinii 23,9 proc. ankietowanych KO straci poparcie w związku z zaproszeniem Kołodziejczaka na listy.

Michał Kołodziejczak poprawi notowania KO?

21 proc. respondentów uważa, że KO zyska poparcie dzięki obecności Michała Kołodziejczaka na listach. 15,6 proc. badanych jest zdania, że obecność Kołodziejczaka na listach nie wpłynie na wynik wyborczy KO. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 39,5 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research doprecyzowała, że mężczyźni (29 proc.) częściej niż kobiety (19 proc.) uważają, że obecność Michała Kołodziejczaka na listach obniży wynik wyborczy KO. – Co czwarty badany (26 proc.) w wieku powyżej 50 lat i taki sam odsetek osób z wykształceniem wyższym jest zdania, że Koalicja Obywatelska straci poparcie przez obecność Michała Kołodziejczaka na listach.

Takiego samego zdania jest trzech na dziesięciu respondentów (30 proc.) z dochodem powyżej 5000 zł nett oraz co czwarta osoba (26 proc.) z miast o wielkości powyżej 500 tys. mieszkańców.

Co szef Agrounii myśli o Donaldzie Tusku?

Wspólny start Koalicji Obywatelskiej i Agrounii mógł zaskoczyć. – W KO jestem od tego, aby działy się tam jak najlepsze rzeczy. Będę tego bardzo pilnował. Będę bronił pracy i dorobku zwykłych ludzi, tego, co wypracowali – komentował Michał Kołodziejczak. Zaznaczał, że jest zainteresowany tylko zwycięstwem w wyborach, dlatego zdecydował się na „egzotyczną” koalicję. – Zrobię wszystko, abyśmy razem wygrali. Gram o najwyższe stawki, interesują mnie tylko najwyższe cele – podkreślał.

Dopytywany o swój stosunek do Donalda Tuska, Kołodziejczak uciekał od osobistych ocen. – To nie są łatwe wybory ani szablonowe decyzje. Interesuje mnie tylko zwycięstwo – mówił. Pytany o miejsca swoich ludzi na listach KO, zapewniał, że będą one „bardzo dobre”. – Jeszcze dokładnie ustalamy wszystkie szczegóły. Zapewniam pana, że będzie to dobra pula miejsc – oświadczył.

