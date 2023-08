Przetasowania w najnowszym sondażu. Wzrost poparcia dla KO, Konfederacja wraca na podium

W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” na pozycji lidera uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 33,4 proc. głosów, a więc dokładnie tyle samo co w poprzednim badaniu, które zrealizowano na początku lipca.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Oddanie głosu na formację Donalda Tuska zadeklarowało 27,2 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego sondażu o 1 pkt proc. Jest to największy przypływ wyborców w całym zestawieniu. Podium zamyka Konfederacja. Partia odnotowała jednak spadek poparcia o 0,3 pkt proc. – wynosi ono obecnie 12,4 proc.

Zmiany w najnowszym sondażu. Konfederacja przed Hołownią

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Trzeciej Drogi, czyli wyborczego porozumienia Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni. Na ten sojusz chciałoby zagłosować 10 proc. respondentów (spadek o 0,8 pkt. proc.). Największy spadek w całym zestawieniu – o 1,4 pkt proc. – odnotowała Lewica. Obecnie poparcie dla tej formacji oscyluje w okolicach 9,3 proc.

Warto zwrócić uwagę, że spory odsetek wyborców nadal nie wie na kogo chcieliby oddać swój głos. W najnowszym sondażu IBRiS 7,7 proc. badanych wskazało, że jeszcze nie zdecydowało, którą partią poprą 15 października przy urnach wyborczych.

Badanie IBRIS dla „Rzeczpospolitej” zostało przeprowadzone w dniach 25-26 sierpnia metodą CATI na próbie 1100 respondentów.

