PiS opublikował nowy spot. „To są listy do premiera Tuska i jego ministrów obrony”

W poniedziałkowy poranek, 28 sierpnia, Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych nowy spot.

Błaszczak: Politycy PO prosili o nielikwidowanie jednostek

Spot dotyczy zlikwidowania ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego w czasach rządów koalicji PO-PSL. Przypomnijmy, że na czele resortu obrony stali wówczas Bogdan Klich (2007-2011) oraz Tomasz Siemoniak (2011-2015).

W nagraniu podkreślono, że proces likwidacji spotkał się wówczas ze sprzeciwem wielu środowisk, w tym ze strony polityków Platformy Obywatelskiej.

– To są listy, które samorządowcy, kombatanci i parlamentarzyści pisali do premiera Tuska i jego ministrów obrony. Są to rozpaczliwe prośby, by nie likwidować jednostek wojskowych. Dowód na to, że okres rządów PO był czasem zwijania państwa polskiego. Dochodziło do takich absurdów, że sami politycy PO prosili ministra obrony o nielikwidowanie jednostek – powiedział w spocie szef MON Mariusz Błaszczak.

List Grabca do ministra Klicha

Wśród osób, które skierowały listy protestacyjne, był m.in. Jan Grabiec, ówczesny starosta legionowski, a obecnie rzecznik PO. Błaszczak wytknął mu hipokryzję.

Grabiec stwierdził bowiem w tym roku, że likwidacja jednostek wojskowych w czasach rządów PO-PSL to „kłamstwo powtarzane od kilku lat przez polityków PiS-u”.

– Jan Grabiec (...) pisał do ministra Klicha: „Rozformowanie jednostek wojskowych wchodzących w skład 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki jest ciosem w naszą społeczną tożsamość”. Ta dywizja została zlikwidowana, o czym dziś nie pamięta ten, który sprzeciwiał się jej rozformowaniu – przypomniał Błaszczak.

Błaszczak: Budujemy silne Wojsko Polskie

Dodał, że obecnie trwa proces rozbudowy i modernizacji naszych sił zbrojnych. Jak już wcześniej informowaliśmy, rząd Zjednoczonej Prawicy chce w ciągu 2 lat uczynić Wojsko Polskie najsilniejszą armią lądową w Europie.

– Politycy PO byli głusi na apele samorządowców. Platforma Obywatelska pozbawiała ludzi poczucia bezpieczeństwa i skazywała ich na bezrobocie. Liczyło się tylko jedno: wykazać przed Tuskiem wielkie zaangażowanie w likwidację Wojska Polskiego. Prawo i Sprawiedliwość naprawiło to, co zepsuła PO. Z determinacją budujemy silne Wojsko Polskie – uzupełnił szef MON.

Lichocka: To są po prostu nagie fakty

Spot skomentowała poseł PiS i członek Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka, która gościła w audycji „Sygnały dnia” na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

– To jest pokazanie, jak Platforma Obywatelska okłamuje Polaków. Okłamywała w czasie swoich rządów i okłamuje teraz, zaprzeczając temu, co robiła. Oczywiście, że Platforma likwidowała jednostki wojskowe (...) To są po prostu nagie fakty (...) Kłamią tak, jak oddychają. Każdego dnia i w każdej sprawie. To, co jest najważniejsze, to po pierwsze nie wierzyć temu ugrupowaniu. Nie wierzcie postkomunie. I koniecznie trzeba iść na referendum – skomentowała Lichocka.

