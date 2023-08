Bosak broni kontrowersyjnych kandydatów. „Konfederacja to nie są ciepłe kluski ani rurki z kremem”

Kilka dni temu za wypowiedzi na temat jedzenia psów z list Konfederacji usunięta została Natalia Jabłońska. Jej losu nie podzieli jednak Dobromir Sośnierz, który stwierdził, że „nie widzi moralnej różnicy między psem i krową i że państwo nie powinno regulować naszych uczuć wobec zwierząt”.

– Dobromir Sośnierz jest mistrzem logiki, natomiast w tej sprawie nie jest mistrzem empatii. (...) Z logicznego punktu widzenia pewnie ma rację, z politycznego punktu widzenia mówienie takich rzeczy nie służy nam w kampanii. Wszyscy to rozumiemy – stwierdził w rozmowie z RMF FM jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

Bosak: Konfederacja to nie są ciepłe kluski ani rurki z kremem

Kontrowersyjnych kandydatów na listach Konfederacji jest jednak znacznie więcej. Prowadzący rozmowę pytał Bosaka także o „jedynkę” w Częstochowie – Tomasza Stalę, który zasłynął z tego, że wydał książkę zawierającą cytaty Adolfa Hitlera. Gość RMF FM bronił tej kandydatury, zapewniając, że to „książka krytyczna i wymierzona w lewicę”.

– Konfederacja to nie są ciepłe kluski ani rurki z kremem. To jest partia, która ma zamiar ten system polityczny zmienić. My nie mamy u siebie ludzi śliskich, poprawnych politycznie, tylko mamy ludzi, którzy mają wyraziste poglądy. To jest nasza zaleta, nie wada – przekonywał Bosak. – Nie damy sobie narzucić poprawności politycznej – dodał.

Kontrowersyjni kandydaci na listach Konfederacji

Wśród kandydatów Konfederacji można znaleźć sporo osób, które walczyły z restrykcjami pandemicznymi i przedstawiały się jako przeciwnicy szczepień, czy osób o antyukraińskich poglądach.

Wielu reprezentantów tego środowiska znanych jest z antyunijnych wypowiedzi i nawoływań do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Są też wśród nich zdecydowani przeciwnicy praw osób LGBT+.

