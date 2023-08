Popiera aborcję do końca ciąży. Aktywistka znalazła miejsce na listach Lewicy

Lewica zaprosiła na swoją listę wyborczą polsko-białoruską aktywistkę po tym, jak została skreślona z listy wyborczej Koalicji Obywatelskiej. – Przyjmujemy wspaniałą aktywistkę, wspaniałą działaczkę, silną kobietę – ogłosiła Joanna Scheuring-Wielgus. Sama Shostak, przedstawiając się, apelowała o "świadomy wybór" w trakcie głosowania w wyborach. – Czytajmy uważnie programy. Poznawajmy poszczególne osoby, a nie numerki na listach – mówiła.

Jana Shostak, przedstawiając się, zwróciła uwagę, że to jej pierwsze wybory w Polsce, w kraju, w którym wykształciła swoją świadomość artystyczną, obywatelską i światopoglądową. – Jest 46 dni do wyborów, a już w mediach i sieciach społecznościowych surrealizm panuje na całego i wydaje się o wiele bardziej pokręcony niż moja mieszana międzynarodowa polszczyzna – oceniła.

– Szóstego września zostaną opublikowane programy wszystkich kandydatów i kandydatek do Sejmu. Bardzo proszę was o świadomy wybór. Nie gódźmy się na mniejsze zło i manipulacje. Czytajmy uważnie programy. Poznawajmy poszczególne osoby, a nie numerki na listach, które są rodem z konkursów miss – apelowała Shostak.

Jana Shostak a mur na granicy i legalna aborcja

Jana Shostak z rekomendacji Zielonych miała startować z 13. miejsca listy KO w okręgu nr 24 na Podlasiu. O polsko-białoruskiej aktywistce zrobiło się w ostatnim czasie szczególnie głośno. Wypowiedziała się m.in. temat bariery na granicy w wywiadzie dla TOK FM.

– Jestem za tym, żeby ten mur został użyty do przetworzenia na ogrodzenia albo blachy dla mieszkańców i mieszkanek Podlasia, którzy są bardzo kreatywni w swoich domach i starają się używać wszystkiego, co mają – powiedziała Shostak. Jak dodała, mieszkańcy Podlasia „będą wiedzieli, co z tym zrobić”.

Później aktywistka pytana o kwestię aborcji w wywiadzie dla Onetu stwierdziła, że jest „za pozwoleniem dokonania wyboru każdej kobiecie”. Pytana, czy jest za aborcją przez cały okres trwania ciąży, potwierdziła, dodając, że jest „współczesną sufrażystką”.

Czytaj też:

Czy referendum przebije obowiązkowy próg? Ten sondaż daje do myśleniaCzytaj też:

Przetasowania w najnowszym sondażu. Wzrost poparcia dla KO, Konfederacja wraca na podium