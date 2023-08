Kto na listach PSL i PL 2050 do Senatu? „To jest bardzo silna drużyna”

Przypomnijmy: w połowie sierpnia oficjalnie ogłoszono zakończenie prac nad paktem senackim.

Lider PSL: To jest bardzo silna drużyna

To wspólna lista kandydatów do Senatu, którą opracowały Koalicja Obywatelska, Nowej Lewicy, Polski 2050, PSL oraz wspierający je Ruch Samorządowy „Tak! Dla Polski”. Formuła porozumienia polega na tym, wspomniane ugrupowania wystawią we wszystkich okręgach po jednym wspólnym kandydacie.

We wtorek, 29 sierpnia, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i lider Polski 2050 Szymon Hołownia zaprezentowali wspólnie swoich kandydatów, którzy wystartują w ramach paktu senackiego.

PSL obsadziło swoimi ludźmi 21 okręgów, zaś Polska 2050 8 okręgów. Wśród najbardziej znanych nazwisk znaleźli się m.in. były premier Waldemar Pawlak, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński czy senatorowie Kazimierz Ujazdowski i Jan Filip Libicki.

– To jest bardzo silna drużyna ze wspaniałymi ludźmi oddanymi sprawie, którzy przychodzą czasem z różnych stron, ale wiedzą, że te wartości Polski gospodarnej, postawienia na pracę, pracę, która się ma opłacać, na uczciwość, na rzetelność, na dobro wspólne, to są nasze wartości (...) Jest wielu tych, którzy na co dzień zabiegają o to, żebyśmy mogli z taką wielką werwą, inicjatywą pójść do przodu, żebyśmy mogli wygrać wybory i do Sejmu, ale też do Senatu – skomentował Kosinik-Kamysz.

Lider PL 2050: Będzie okiem Polski zielonej, bezpiecznej, nowoczesnej

Hołownia stwierdził, że rząd Zjednoczonej Prawicy ma traktować parlament „jak maszynkę do ustawodawczego mięsa”. Zdaniem Hołowni, obie izby parlamentu „muszą wrócić na swoje miejsca”.

– Traktowany jest tak naprawdę nie jak władza ustawodawcza, ale jedno z ramion władzy wykonawczej. To się musi zmienić (...) W zamyśle ustrojodawcy naszego narodu (...) Senat miał być tą izbą, tym miejscem, które to, co zostanie wypracowane w gorącym ogniu sporów w Sejmie, chłodnym okiem jeszcze raz ogląda, poprawia, udoskonala (...) Zależało nam na tym, żeby nasi kandydaci mieli ten znak jakości, który przynoszą ze sobą ze swojego dotychczasowego życia. Żeby byli gwarantami tego, że to ich oko, którym będą patrzyli na ustawy, będzie zawsze okiem Polski zielonej, bezpiecznej, Polski nowoczesnej – powiedział lider Polski 2050.

Listy kandydatów PSL i PL 2050 do Senatu

Lista kandydatów PSL do Senatu przedstawia się następująco:

Okręg 5 (Dzierżoniów) – Paweł Gancarz

Okręg 6 (Oleśnica) – Kazimierz M. Ujazdowski

Okręg 12 (Grudziądz) – Ryszard Bober

Okręg 17 (Biała Podlaska) – Marek Sulima

Okręg 25 (Kutno) – Tadeusz Gajda

Okręg 28 (Piotrków Trybunalski) – Marek Mazur

Okręg 29 (Tomaszów Mazowiecki) – Józef Matysiak

Okręg 30 (Oświęcim) – Krzysztof Klęczar

Okręg 35 (Tarnów) – Stanisław Sorys

Okręg 37 (Nowy Sącz) – Stanisław Pasoń

Okręg 38 (Płock) – Waldemar Pawlak

Okręg 41 (Pruszków) – Michał Kamiński

Okręg 48 (Siedlce) – Krzysztof Borkowski

Okręg 49 (Kozienice) – Leszek Przybytniak

Okręg 54 (Stalowa Wola) – Małgorzata Zuch

Okręg 59 (Suwałki) – Cezary Cieślukowski

Okręg 68 (Myszków) – Krzysztof Smela

Okręg 81 (Końskie) – Edmund Kaczmarek

Okręg 85 (Iława) – Gustaw Marek Brzezin

Okręg 89 (Szamotuły) – Jan Filip Libicki

Okręg 93 (Konin) – Anna Majd

Natomiast na liście kandydatów Polski 2050 figurują:

Okręg nr 16 (Lublin) – Jacek Trela

Okręg nr 20 (Zielona Góra) – Mirosław Różański

Okręg nr 46 (Ostrołęka) – Grzegorz Nowosielski

Okręg nr 50 (Radom) – Cezary Brymora

Okręg nr 60 (Białystok) – Maciej Żywno

Okręg nr 73 (Bielsko-Biała) – Piotr Masłowski

Okręg nr 82 (Kielce) – Piotr Dasios

Okręg nr 92 (Gniezno) – Grzegorz Fedorowicz

Czytaj też:

Po co Platformie Roman Giertych? „Poglądy? Liczy się tylko zwycięstwo”Czytaj też:

Zbuntowani działacze PSL mogą pogrzebać pakt senacki