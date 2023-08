Była w „Top Model” i mówiła, że „nie chce LGBT i żydostwa”. Kolejna kontrowersyjna kandydatka na liście Konfederacji

Samuela Torkowska ogłosiła swój start w zbliżających się wyborach parlamentarnych we wpisie na Instagramie. Dołączyła do niego zdjęcie z posłem Konradem Berkowiczem, który jest liderem Konfederacji w Krakowie.

Samuela Torkowska kandydatką Konfederacji do Sejmu

„Drodzy przyjaciele, stało się! Mam ogromną przyjemność ogłosić swoją kandydaturę do sejmu z ramienia Konfederacji w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Więcej szczegółów już niedługo” – napisała Torkowska. „Tymczasem wraz z posłem Konradem Berkowiczem życzymy smacznej kawusi!” – dodała.

Nie wiadomo na razie, z którego okręgu, ani z którego miejsca na liście wystartuje Torkowska.

instagram

Uczestniczka „Top Model” i dziewczyna Królikowskiego

Samuela Torkowska zaistniała medialnie prawie dziesięć lat temu pod panieńskim nazwiskiem Górska. W 2014 roku zakwalifikowała się do IV edycji programu „Top Model”. Z udziału w programie zrezygnowała jednak przed pierwszą sesją. W tym samym roku zadebiutowała też na salonach jako dziewczyna aktora Antoniego Królikowskiego.

W 2022 r. Samuela wzięła ślub z Rafałem Torkowskim, finalistą VIII edycji „Top Model”.

„Nie chcę żydostwa, nie chcę LGBT”

Z Konfederacją Torkowska sympatyzuje nie od dziś. W 2021 r. na profilu ugrupowania pojawiło się nagranie z nią w roli głównej, w którym tłumaczyła, dlaczego powinno się głosować na tę partię. – Dlaczego popieram Konfederację? Dlatego, że jestem totalnie przeciwko socjalizmowi. Ja nie życzę sobie, by z moich wypracowanych pieniędzy, ktoś mi to zabierał i dawał tym, którzy sobie nie radzą albo nie chce im się po prostu – mówiła.

– Ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są. Tylko Konfederacja mam wrażenie zapewnia taką normalność – oświadczyła.



twitter

„Jestem bardzo tolerancyjną osobą”

Tokarska przekonywała później w rozmowie z kanałem „wRealu24”, że „żydostwo to jest całkiem normalne słowo” i mówiła, że „nie rozumie, dlaczego ludziom w Polsce tak bardzo źle się kojarzy, ponieważ to nie jest wcale słowo obraźliwe”. Stwierdziła też, że „LGBT traktuje jako nurt, ideologię, organizację i nie każdy gej i lesbijka utożsamiają się z tym nurtem”.

Tokarska zapewniała też, że „nie jest ani rasistką, ani antysemitką, ani nawet homofobką”. – Jestem bardzo tolerancyjną osobą, przede wszystkim wolność ma dla mnie ogromne znaczenie – przekonywała.

Bosak broni kontrowersyjnych kandydatów

Kontrowersyjnych kandydatów Konfederacji bronił we wtorek na antenie RMF FM Krzysztof Bosak. – Konfederacja to nie są ciepłe kluski ani rurki z kremem. To jest partia, która ma zamiar ten system polityczny zmienić. My nie mamy u siebie ludzi śliskich, poprawnych politycznie, tylko mamy ludzi, którzy mają wyraziste poglądy. To jest nasza zaleta, nie wada – przekonywał jeden z liderów ugrupowania.

– Nie damy sobie narzucić poprawności politycznej – dodał.