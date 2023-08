Premier o kryzysie na granicy z Białorusią. „Jakby Polska wyglądała po tych dwóch latach?”

Od początku sierpnia Mateusz Morawiecki publikuje w mediach społecznościowych nagrania z cyklu „Kamera u premiera”. Jego formuła polega na codziennym komentowaniu bieżących wydarzeń oraz udzielania odpowiedzi na pytania internautów.

„Wierzymy w solidarność międzypokoleniową”

Emisja cyklu ma potrwać do wyborów. Przypomnijmy, że do urn udamy się 15 października. Wyborom będzie towarzyszyć składające się z czterech pytań referendum. W nagraniu opublikowanym w środowe popołudnie, 30 sierpnia, Morawiecki poruszył dwa tematy.

Pierwszy z nich to wczorajsze podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy rozszerzającej krąg osób, którym przysługują bezpłatne leki. Nowe przepisy dotyczą dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, a także seniorów powyżej 65. roku życia. Premier podkreślił, że na liście darmowych leków figuruje ponad 4 tys. pozycji.

– Wierzymy w solidarność międzypokoleniową (...) Ten program, który wdrożyliśmy już kilka lat temu (...), czyli bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75. roku życia poszerzamy (...) Możliwe to jest dzięki temu, że naprawiony system finansów publicznych daje możliwość przekazywania większej puli środków właśnie na ochronę zdrowia (...) Chcemy wdrożyć te ustawę (...) wcześniej, od września, po to, żeby jeszcze przed sezonem jesiennym ludzie mogli korzystać z bezpłatnych leków – skomentował Morawiecki.

„Zwijanie posterunków policji i jednostek wojskowych”

Kolejny temat dotyczył bezpieczeństwa narodowego. Premier przypomniał, że wczoraj opublikował spot, w którym skrytykowano politykę obronną koalicji PO-PSL w latach 2007-2015. Jej pokłosiem było zlikwidowanie ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego.

– Taka była filozofia Platformy Obywatelskiej. Zwijanie posterunków policji – zamknęli ponad 400 posterunków policji – i zwijanie jednostek wojskowych. Spotykam się z opiniami generałów, ale również wiem o dokumentach, które de facto mówią o tym, że doktryna obronna Rzeczypospolitej polegała na cofnięciu się i obronie linii Wisły. Czyli tak naprawdę (...) znaczna część naszego kraju znalazłaby się bardzo szybko pod okupacją rosyjską. To jest coś, co jest absolutnie nieakceptowalne – kontynuował premier.

„Jakby Polska wyglądała po tych dwóch latach?”

Dodał, że właśnie mijają dwa lata od wywołania przez reżim Aleksandra Łukaszenki kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Przy tej okazji Morawiecki także nie szczędził słów krytyki pod adresem polityków PO.

– Będziemy bronić polskich granic (...) Pan Donald Tusk powiedział, że zapora, który my postanowiliśmy zbudować, nie powstanie „ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat”. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej obrażali polski mundur, namawiali do otwarcia tych granic. No to teraz teraz wszyscy, szanowni państwo – i zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, i przeciwnicy – zastanówcie się. Jakby Polska wyglądała po tych dwóch latach, gdyby nie było zapory? Gdyby polityka Platformy Obywatelskiej była polityką przyzwalania na nielegalną imigrację, nakazywaną z Brukseli? – uzupełnił Morawiecki.

