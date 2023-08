Mentzen o Giertychu. „Jest bardziej radykalny ode mnie”

Roman Giertych kandyduje na posła z listy Koalicji Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim.

Zaskakujące oświadczenie Giertycha

W środowe popołudnie, 30 sierpnia, Giertych oświadczył na Twitterze, że „uważa aborcję za coś złego”, jednak – jeśli dostanie się do Sejmu – będzie „lojalnym i przestrzegającym dyscypliny członkiem klubu” KO.

Tym samym dał jasno do zrozumienia, że poprze postulat KO dotyczący legalizacji aborcji na żądanie. W przeszłości Giertych wielokrotnie deklarował się jako zwolennik ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej. – Aborcja to zabójstwo — powiedział Giertych w 2007 r., gdy stał na czele partii Liga Polskich Rodzin.

„Dziwię się Tuskowi, który przecież mocno skręcił w lewo”

Decyzję Giertycha skomentował jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który wieczorem pojawił się w „Gościu Wydarzeń” na antenie telewizji Polsat. Stwierdził, że „nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi” byłemu liderowi LPR.

– Dziwię się Tuskowi, który przecież mocno skręcił w lewo, że wziął na pokład Romana Giertycha. To jest człowiek, który kiedyś proponował zrobienie listu stu polskich homoseksualnych polityków. Zawsze opowiadał się całkowicie przeciwko aborcji. To jest człowiek, który wymyślił te słynne, nierozerwalne małżeństwa (...) Zdecydowanie Roman Giertych jest bardziej radykalny ode mnie. I od kilku miesięcy słucham hejtu mierzonego we mnie ze strony Platformy za to, że nie wszędzie się z nimi zgadzam w sprawach światopoglądowych. Po czym ludzie, którzy mnie obrażają, biorą na listę Romana Giertycha – powiedział Mentzen.

„Nie należy zabijać dzieci za to, że są chore”

Przy okazji wyraził poparcie dla wyroku Trybunały Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., który zdelegalizował aborcję eugeniczną.

Przypomnijmy, że obecnie aborcja jest legalna w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia matki oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała wskutek czynu zabronionego, np. zgwałcenia.

– Być może dla Giertycha jego poglądy nie są przeszkodą w prowadzeniu polityki. Być może jest w stanie zagłosować za rzeczami, z którymi się nawet nie zgadza. W sumie nie byłoby to dziwne, ponieważ Donald Tusk też jest człowiekiem, dla którego poglądy nie są zbyt ważne i potrafi popierać rzeczy, z którymi prawdopodobnie się nie zgadza (...) Uważam, że nie należy zabijać dzieci za to, że są chore. Jest to wyjątkowo niewłaściwe. Nie świadczy to o wysokim poziomie kultury prawnej, jeżeli prawo zezwala na zabijanie kogoś tylko dlatego, że jest chory – uzupełnił Mentzen.

