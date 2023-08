NA ŻYWO: „Jedynki” PiS w wyborach 2023. Konferencja Kaczyńskiego i Morawieckiego

13:01 – Jeżeli Jarosław Kaczyński otworzy listę z Kielc, to naturalną koleją rzeczy będzie jeżeli warszawską listę otworzy Piotr Gliński – mówił w Jedynce poseł PiS Marek Ast. twitter.com 12:52 W czwartek poseł Marek Ast poinformował na antenie radiowej Jedynki, że nazwiska liderów list mają zostać ogłoszone w czwartek na konferencji prasowej, a kandydaci z dalszych miejsc będą przedstawiani w okręgach pod koniec tygodnia. Więcej pisaliśmy o tym tutaj. Listy PiS na ukończeniu. Wiadomo, kiedy poznamy „jedynki” 12:50 Podczas konferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego partia rządząca przedstawi liderów list wyborczych w wyborach parlamentarnych 2023. Konferencja rozpocznie się o 13:30.

Komitet polityczny partii rządzącej długo zwlekał z ogłoszeniem liderów na listach w tegorocznych wyborach parlamentarnych. RMF FM nieoficjalnie dowiedział się, że w nocy ze środy na czwartek jego spotkanie zakończyło się około 3:00 w nocy.

W czwartek w Polskim Radiu poseł PiS Marek Ast uchylił rąbka tajemnicy co do kształtu list. Na antenie radiowej Jedynki powiedział, że nazwiska liderów mają zostać ogłoszone na dzisiejszej konferencji prasowej. Kandydatów startujących w wyborach z dalszych miejsc poznamy pod koniec tygodnia.

Jedynki PiS-u. Jarosław Kaczyński wystartuje w świętokrzyskim

Z ustaleń mediów wynika, że na listach partii rządzącej ma dojść do sporych przetasowań i niespodzianek. Wiadomo już na pewno, że prezes Jarosław Kaczyński nie będzie otwierał warszawskiej listy, tak jak w poprzednich latach. Nieoficjalnie była mowa o tym, że będzie jedynką w okręgu świętokrzyskim.

Tym samym „jedynkę” w okręgu 33 (w Kielcach) zwolnił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. RMF FM dowiedziało się, że minister miał propozycję startu z Chełma, ale zdecydował się na start w Rzeszowie. Dlatego o głosy w okręgu chełmskim będzie ubiegał się minister Mariusz Kamiński. W 2019 z tego okręgu do Sejmu dostał się m.in. Jacek Sasin.

– Jeżeli Jarosław Kaczyński otworzy listę z Kielc, to naturalną koleją rzeczy będzie, jeżeli warszawską listę otworzy minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński – mówił w Jedynce Marek Ast. Pytany o start premiera Mateusza Morawieckiego z Katowic, odparł: „To jest jego okręg”. Poseł dodał, że wszyscy konstytucyjni ministrowie znajdą się na listach.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym czas na zgłoszenie kandydatów na posłów i senatorów partie mają do 6 września do godziny 16:00. Do 25 września powołane muszą zostać obwodowe komisje wyborcze. Z kolei do 5 października okręgowe komisje wyborcze muszą podać, w formie obwieszczenia, informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i senatorów.

