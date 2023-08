Konfederaci pozwali „Gazetę Wyborczą”. Chcą 20 tys. na Marsz Niepodległości

O złożeniu pozwu poinformowali Krzysztof Bosak oraz Michał Wawer. Przedstawiciele Konfederacji przekazali, że chodzi o sposób w jaki „Gazeta Wyborcza” zreferowała postulaty partii dotyczące systemu opieki zdrowotnej. Wawer stwierdził, że w mediach na temat tych postulatów mnożone są różne kłamstwa.

Czego chce Konfederacja?

Polityk tłumaczył, że wbrew temu co w jego ocenie kolportują różne media, Konfederacja nie ma zamiaru odebrać Polakom dostępu do publicznej opieki zdrowotnej. Jak wyjaśnił, jego partia postuluje jedynie likwidację monopolu NFZ na rynku. Dodał, że chodzi o rozwiązanie w którym każdy pacjent będzie miał prawo wypisać się z państwowego funduszu, a zgromadzone w nim pieniądze przeznaczyć na wybrane ubezpieczenie zdrowotne, które zapewni mu te same usługi.

– Próbowaliśmy to prostować w mediach, (...) ale te kłamstwa są nadal powtarzane. Dzisiaj mówimy dość. Temu trzeba postawić kres na drodze sądowej. Dlatego kierujemy pierwszy w tej kampanii wyborczej pozew Konfederacji przeciwko Gazecie Wyborczej – powiedział.

Następnie poinformował, że Konfederacja zamierza walczyć z wspomnianymi kłamstwami, a jako pierwsza pozwana zostanie właśnie „Wyborcza”. – Spodziewamy się, że pierwsza rozprawa będzie jutro lub najpóźniej w poniedziałek. Dzięki dobrodziejstwom wyborczego trybu sądowego już do połowy przyszłego tygodnia powinniśmy mieć prawomocny wyrok – podkreślił.

Konfederaci chcą by „GW” przeprosiła za swój artykuł oraz wpłaciła 20 tysięcy złotych na rzecz organizacji tegorocznego Marszu Niepodległości. Jednocześnie przedstawiciele partii przekazali, że w przygotowaniu są kolejne pozwy w trybie wyborczym.

