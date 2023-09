Jakie tematy są najważniejsze dla Polaków? Te z referendum na dalszym planie

W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” sprawdzono, które z 12 problemów społecznych są najważniejsze dla respondentów. Dla przytłaczającej większości Polaków (77,8 proc.) był to dostęp i jakość ochrony zdrowia. Na drugim miejscu znalazła się inflacja i rosnące ceny (62,7 proc.), na trzecim bezpieczeństwo i wojna w Ukrainie (62 proc.). Dalsze miejsca zajęły praworządność (42,6 proc.) oraz dostępność i ceny mieszkań (39,3 proc.)

Dopiero na szóstym miejscu znalazła się kwestia, której dotyczy pytanie referendalne – bariera na granicy z Białorusią. Ten problem jako najważniejszy wskazało 36,5 proc. respondentów. Znacznie ważniejszy był dla wyborców PiS niż opozycji. Wyprzedaż majątku narodowego, wysokość wieku emerytalnego i unijny mechanizm relokacji uchodźców (kwestie zawarte w trzech pozostałych pytaniach) znalazły się w zestawieniu na szarym końcu.

Pytania referendalne. Czy Polacy uważają je za istotne?

Politolog, prof. Rafał Chwedoruk został zapytany o to, czy PiS się pomylił, wybierając takie pytania. – PiS jest chyba najbardziej sprofesjonalizowaną partią ze wszystkich pod względem przeprowadzania badań i analiz – mówił. Dodał, że partia jest też w specyficznym momencie, bo może utracić władzę. –Trudno sobie wyobrazić, że taka inicjatywa jak referendum nie była poprzedzona badaniami. A to oznacza, że podstawową motywacją były deficyty mobilizacyjne – tłumaczył.

Politolog dodał, że PiS ma wielu wyborców w grupach 50+ i 60+, dla których kwestie wyprzedaży majątku i wizja wydłużenia wieku emerytalnego były istotne i dotknęły ich personalnie, ale „było to już dość dawno”.

Do ogłoszonych na 15 października wyborów parlamentarnych zostały niecałe dwa miesiące. Towarzyszyć im będzie ogólnopolskie referendum, które zawierać będzie cztery pytania. Dotyczyć one będą m.in. wyprzedaży spółek państwowych i przyjmowania migrantów.

Chęć oddania głosu zarówno w referendum, jak i w wyborach parlamentarnych, wykazało 51,8 proc. ankietowanych. Jest to suma wystarczająca do uznania go za obowiązujące względem prawa, jednak margines jest dosyć mały. Fakt niepobrania karty referendalnej a oddanie głosu jedynie w wyborach zadeklarowało 40,6 proc. badanych.

