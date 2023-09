Skandaliczne słowa Franciszka, jak PiS ustalał „jedynki” i Agnieszka Holland o „Zielonej granicy”. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Ten papież mówi, co myśli”. – Franciszek w niejeden konflikt angażuje się aktywnie, tylko to nas nie interesuje, bo jest daleko – nad kontrowersyjnymi wypowiedziami Franciszka zastanawia się ks. Jacek Prusak w wywiadzie Marcina Makowskiego.

„Wezwać nuncjusza do MSZ”. Czas jasno komunikować Stolicy Apostolskiej, że niezależnie od jej źródeł, ost-politik Franciszka jest dla nas moralnie i politycznie nie do zaakceptowania – domaga się Tomasz P. Terlikowski.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„W każdym okręgu będą listy śmierci”. Krwawa walka czeka każdego chętnego na mandat poselski z list PiS. I to nie walka z przeciwnikiem politycznym, ale przede wszystkim z kolegą z listy – pisze Eliza Olczyk.

„»Jedynki« – i co dalej?” – Gdy poznamy pełne listy, dowiemy się, na ile silną reprezentację wystawił PiS. Spodziewam się sporo nowych twarzy – ocenia w rozmowie z Agnieszką Szczepańską Krzysztof Łapiński, były poseł PiS.

„Kobieta z krwi i kości”. Prof. Joanna Senyszyn, posłanka bezpartyjna, zapewnia w wywiadzie Elizy Olczyk, że mieszkańcy stolicy mówią, iż nie wyobrażają sobie parlamentu bez niej. – Bo jestem ich głosem – dodaje.

„Zagrożenie rośnie”. Czy Polska jest zagrożona potencjalnym sabotażem ze strony Rosji lub Białorusi? – pyta Marcin Makowski. Sytuacja jest poważna – ostrzega ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski

„Między dobrem a złem”. „Zielona granica” Agnieszki Holland ma premierę w Wenecji. Reżyserka tłumaczyKrzysztofowi Kwiatkowskiemu: – Moje wyobrażenie o świecie nie jest specjalnie naiwne. Ani tym bardziej o człowieczeństwie. Każde społeczeństwo ma w sobie zarówno potencjał dobra, jak i zła.

„Nowy model ojcostwa”. – Układam sobie z rodzicami nowy rozdział; oni, krótko mówiąc, wymagają coraz więcej opieki, zwłaszcza tata, który jest bardzo schorowany – opowiada Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Maciej Stuhr.

„Powiatowy potencjał – słabo wykorzystywany”. Polska powiatowa ma coraz mniej zaufania do instytucji i wiary w ich sprawne działanie – o czym łatwo się przekonać wyjeżdżając z wielkomiejskiej bańki zbiorową komunikacją. O trudach takiego podróżowania po kraju pisze Przemysław Bociąga.

„Kiedy on chce, a ona nie”. Obecnie tego typu sytuacje, że on chce, a ona nie coraz częściej spotyka się w związkach z ukrytą lub jawną walką o władzę. Może nawet prowadzić to do całkowitego zaniku aktywności seksualnej lub rozpadu związku – pisze prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„Na stole 130 mln zł”. Pertraktacje między Polską a Rosją ciągną się latami. Resort finansów poinformował "Wprost" o aktualnym stanie długu Rosjan. Więcej w tekście Szymona Krawca.

„Mapy roszczeń”. Jakub Mielnik o nowej oficjalnej mapie Chin, która poszerza granice kraju aż pod Chabarowsk. Moskwa na razie nie reaguje, mimo, że w latach 60. w tym rejonie wybuchła wojna graniczna między tymi państwami.

„Pat doskonały”. W ciągu ośmiu lat Hiszpanie pięć razy wybierali parlament. Wygląda na to, że w styczniu zrobią to po raz szósty. Czy Polsce grozi, że pójdziemy tą samą drogą? Możliwy scenariusz rozpisuje Agaton Koziński.

„Ruble nadal nie śmierdzą”. Dla części zachodnich polityków agresja na Ukrainę nie jest powodem, by zrywać kontakty z opłacającymi ich rosyjskimi firmami. Z naiwności lub wyrachowania służą Kremlowi. Niezłomnych adwokatów Putina przedstawia Michał Banasiak.

„Z Krakowa do czyśćca Dantego”. Był królem Czech, który zjednoczył Polskę, zostając również jej królem. Jest też jedynym polskim władcą, który jako rozpustnik trafił na karty „Boskiej Komedii” Dantego Alighieri. O barwnym życiu Wacławie II pisze Wojciech Lada.

„Jak się chronić przed legionellozą?” Co zrobić, by uniknąć zachorowania, wyjaśnia w rozmowie z Katarzyną Pinkosz prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.

„To była moja matka z wyboru”. Aleksandra Wierzbicka, współautorka książki „Kalina Jędrusik. Opowieść córki z wyboru”, mówi Paulinie Sosze-Jakubowskiej: – Żyłyśmy skromnie, z miesiąca na miesiąc. Jak zabrakło, to szła do sąsiada.

„»Niezawodne« Ordo Iuris”. Z podręczników szkolnych zniknie telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (nr 116 111) prowadzony od 15 lat przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Dzieci dostały piękny prezent na początek roku – pisze Łukasz Orbitowski.

