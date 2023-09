Nietypowy sondaż przynosi złe wieści dla PiS. Lewica z ponad 20 proc. poparciem

Do jesiennych wyborów parlamentarnych pozostało 41 dni. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu sprawdzono, która partia ma obecnie największe szanse na zwycięstwo. W badaniu zapytano respondentów o skłonność zagłosowania na każdą z formacji, określając szanse na to w skali 1-5, gdzie 1 to „nie ma szans”, a 5 to „bardzo duża szansa”.

Najnowszy sondaż. PiS liderem, ale jest jeden haczyk

Na pozycji lidera uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 32,2 proc. głosów. Warto zwrócić uwagę, że 8,3 proc. ma do ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego neutralny stosunek. Oznacza to, że całkowity zasięg PiS wynosi 40,5 proc.

Elektorat PiS jest bardzo zmobilizowany – bardzo dużą szansę zagłosowania na partię rządzącą zadeklarowało 22,8 proc. natomiast na KO 19,3 proc. Całkowity brak szans oddania głosu na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wyraziło aż 46,9 proc. uczestników sondażu IBRiS.

Prezes PiS nie ma jednak wielu powodów do zadowolenia. Chociaż na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować 31,4 proc. ankietowanych, neutralne zdanie o tej partii ma 17,6 proc. badanych, co oznacza, że sufit poparcia wynosi 49 proc.

Tak dobrego wyniku Lewica jeszcze nie miała

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, na podium znalazłaby się Lewica. Oddanie głosu na ugrupowanie Włodzimierza Czarzastego, Roberta Biedronia i Adriana Zandberga zadeklarowało 21 proc. badanych. 20,2 proc. nie wykluczyło takiej opcji co oznacza, że sufit poparcia dla środowiska lewicowego to 41, 2 proc.

Zasięg Konfederacji wynosi 35,9 proc., ponieważ 17, 7 proc. ankietowanych wskazało, że chciałoby zagłosować na to ugrupowanie a 18,2 proc. ma stosunek neutralny.

Zdecydowanie najmniejszym potencjałem cieszy się Trzecia Droga, czyli koalicja wyborcza Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Możliwość oddania głosu na koalicję zadeklarowało 15,8 proc. badanych. Po uwzględnieniu głosów neutralnych „sufit” poparcia dla projektu Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza to 35,1 proc.

Dane pochodzą ze zrealizowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) projektu "Wyborczy portret Polaków" w okresie czerwiec-lipiec 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1,6 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI, CATI).

