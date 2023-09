Pierwszy sondaż wyborczy po wakacjach. „Wiele się wydarzyło, ale niewiele się zmieniło”

„Wirtualna Polska” przedstawiła wyniki pierwszego powakacyjnego sondażu. Z najnowszego badania United Surveys wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość. Na Zjednoczoną Prawicę wskazało 35,3 proc. respondentów – o 0,8 pkt proc. więcej niż w sondażu z połowy sierpnia.

Nowy sondaż. PiS zwiększa przewagę

Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,5 proc. Na przestrzeni ostatnich tygodni ugrupowanie Donalda Tuska odnotowało największy wśród wszystkich partii spadek o 3,7 pkt proc. Podium zamykałaby Konfederacja z głosem 10,6 proc. badanych – to o 2,8 pkt proc. więcej, niż w poprzednim sondażu.

Do Sejmu dostałaby się także Trzecia Droga z wynikiem 10,2 proc., który oznacza wzrost o 1,2 pkt proc. Listę zamknęłaby Lewica, na którą zagłosowało 9,4 proc. badanych – o 2,3 pkt proc. więcej niż w połowie sierpnia. Z sondażu wynika także, że 7 proc. respondentów nie wie, na kogo zagłosuje. W poprzedniej edycji odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” zaznaczyło 10,4 proc. ankietowanych.

Wybory. Konfederacja na podium

Marcin Duma z United Surveys w rozmowie z „Wirtualną Polską” zauważył, że wyniki wrześniowego sondażu przypominają sytuację sprzed wakacji. – Wówczas okazuje się, że na dobrą sprawę wiele się wydarzyło przez te dwa miesiące, ale niewiele się zmieniło. Różnice są czysto kosmetyczne – stwierdził.

Mimo rosnącej przewagi PiS partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż nie uzyskałaby większości w Sejmie. Według obliczeń „Wirtualnej Polski” na podstawie kalkulatora prof. Jarosława Flisa Zjednoczona Prawica otrzymałaby 193 mandaty, KO 145, a Konfederacja 44. – Jeśli mielibyśmy wróżyć, co będzie działo po 15 października, to przede wszystkim powinniśmy przyglądać się notowaniom Konfederacji, bo to one będą kluczowe – podkreślił Marcin Duma w rozmowie w „Wirtualną Polską”.

Nietypowy sondaż przynosi złe wieści dla PiS. Lewica z ponad 20 proc. poparciem

„Niedyskrecje parlamentarne". Efekt Giertycha i „bufonada Tuska"