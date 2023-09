Czarnek wraca do rządów PO. „Niemcy dogadywali się z ruskimi ponad naszymi głowami”

Według Michała Rachonia z TVP Info pół roku przed ogłoszeniem zapowiedzi podwyższenia wieku emerytalnego Donald Tusk miał rozmawiać o tej sprawie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Świadczyć ma o tym notatka, którą prowadzący program #Jedziemy miał odnaleźć w trakcie prac nad filmem dokumentalnym „Reset”.

Rozmowa miała dotyczyć m.in. Szczytu Partnerstwa Wschodniego, Paktu dla konkurencyjności i szczytu Rady Europejskiej, a Merkel miała zwrócić uwagę na kwestię powiązania wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną. Według TVP Info „Tusk przed wyborami dogadał się z Merkel ws. «wspólnej koncepcji emerytalnej»”.

Czarnek: Polska pod rządami PO-PSL to było kondominium niemiecko-rosyjskie

Doniesienia Rachonia komentował w poniedziałek na antenie TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Polska pod rządami PO-PSL to było kondominium niemiecko-rosyjskie. Niemcy z ruskimi dogadywali się ponad naszymi głowami w sprawie Nord Stream 1, w sprawie Nord Stream 2. Nasze reakcje były żadne, w ogóle tego nie blokowaliśmy tak naprawdę realnie. Wykonywaliśmy polecenia Niemców, dogadywaliśmy się z Putinem takim, jakim on jest. Robiliśmy wszystko, mówię jako państwo polskie, na szkodę narodu polskiego – stwierdził Czarnek.

Szef MEiN zastanawiał się na antenie TVP Info, w jakim języku Tusk rozmawiał z Merkel. – Tusk w rozmowie z Merkelową, nie wiadomo w jakim ona była języku, jeśli to było po niemiecku albo tłumaczone na niemiecki to na pewno to było: Jawohl frau Merkel, frau kanzlerin, orden muss sein, strzelił obcasami i poszedł to napisać w swoim programie, a następnie Kosiniak-Kamysz, młody, ambitny, wykonał to z iście niemiecką precyzją, podwyższając wiek emerytalny do 67. roku życia, jak się okazuje na polecenie Angeli Merkel – mówił minister edukacji i nauki.

