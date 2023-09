PiS proponuje program „Dobry posiłek”. Minister zdrowia przedstawiła szczegóły

We wtorkowy poranek, 5 września, Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych kolejny punkt swojego programu wyborczego.

Sójka: Istotne dla zdrowotności pacjentów

Chodzi o program pod hasłem „Dobry posiłek”, który ma na celu poprawę jakości wyżywienia w naszych szpitalach. Jego szczegóły zaprezentowano na konferencji prasowej, którą zorganizowała po południu minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Podkreśliła, że w ramach programu pacjenci mają otrzymać nie tylko dostęp do zdrowszych i smacznych posiłków, ale również możliwość konsultacji z dietetykiem.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększa sukcesywnie nakłady na ochronę zdrowia. Wdrożyliśmy rozwiązania cyfrowe, które są wyjątkowe w skali Europy, a nawet w skali świata. Są bardzo nowoczesne. Ułatwiamy dostępność do opieki zdrowotnej. Ale dla pacjentów niezwykle istotne (...) są również posiłki, którymi są częstowani w szpitalach (...) Posiłki i ich jakość jest niezwykle istotna dla zdrowotności pacjentów, żeby proces leczenia w szpitalach był jak najlepszy – powiedziała minister zdrowia.

„Dobry posiłek” poprzedził pilotażowy program

Tłumaczyła, że wdrożenie programu „Dobry posiłek” ma nastąpić na podstawie doświadczeń, które zebrano w trakcie realizowania pilotażowego programu „Dieta mamy”.

– Został opracowany w 2019 r. i zakończył się bardzo dobrym efektem (...) Był on przeznaczony dla kobiet ciężarnych i dla mam. Skorzystało z tego programu 115 szpitali i uczestniczyło ponad 200 tys. kobiet (...) Daje dużą nadzieję na to, że dzisiaj śmiało możemy mówić o tym, że należy go wdrożyć, aby jakość posiłków we wszystkich szpitalach w Polsce była jak najlepsza, aby była zbilansowana – uzupełniła Sójka.

