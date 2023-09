Były senator PO wystartuje przeciwko wspólnemu kandydatowi opozycji. Grodzki: To „psucie” paktu

Były senator Platformy Obywatelskiej Jarosław Lasecki ogłosił, że będzie kandydował do Senatu. W okręgu wokół Częstochowy zmierzy się między innymi z kandydatem Paktu Senackiego Krzysztofem Smelą, wskazanym przez Trzecią Drogę, oraz z ubiegającym się ponownie o mandat senatorem PiS Ryszardem Majerem.

Lasecki był senatorem VI i VIII kadencji. Z Platformy Obywatelskiej wystąpił w tym roku.

Wybory do Senatu. Grodzki: To „psucie” paktu

Start Laseckiego przeciwko Paktowi Senackiemu komentował we wtorek w Polsat News marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jak wskazał takie sytuacje zdarzały się też przy pierwszym Pakcie Senackim w 2019 r. – Dziwi mnie brak głębszej refleksji, bo tak naprawdę jest to wspieranie kandydata PiS. Głosy demokratycznej opozycji, czyli pana Smeli i kiedyś senatora PO rozłożą się, a zwycięży kandydat PiS, który zbierze nawet tysiąc głosów więcej – mówił Grodzki.

Marszałek Senatu mówił, że nic mu nie wiadomo o tym, żeby Lasecki zgłaszał chęć startu w wyborach w ramach Paktu Senackiego. – W ten sposób „psucie” Paktu Senackiego jest działaniem antydemokratycznym. Co z tego, że on zaspokoi swoją ambicję, jak nie zdobędzie mandatu i odda pole naszemu przeciwnikowi – powiedział. – Nawet nieświadomie, ale to jest wspieranie kandydata PiS – podkreślał.

Jednocześnie Grodzki zapewniał, że Pakt Senacki „w ogromnej większości okręgów będzie reprezentowany jako jedna, solidna grupa, idąca po zwycięstwo”.

Jarosław Lasecki: Moje serce jest po właściwej stronie

Lasecki tłumaczył w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że jego decyzja o starcie w wyborach to „wynik wielu przeprowadzonych rozmów z różnymi środowiskami, kilku zrealizowanych badań oraz potrzeb mieszkańców tego regionu”.

– Moje serce jest i będzie po właściwej stronie i wiem, że mandat senacki w okręgu 68 może odbić z rąk PiS tylko ten, który ma największe szanse, a nie mianowany kandydat partyjny. Badania sondażowe pokazały, że jest to najlepszy scenariusz – powiedział były senator.

