PiS przedstawia program wyborczy. Ujawniono szczegóły projektu „Lokalna półka”

Trzeci konkret programowy PiS to program „Lokalna półka”. Partia rządząca proponuje wprowadzenie obowiązków dla sklepów wielkopowierzchniowych, aby w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.

„Lokalna półka” – na czym polega program?

Politycy PiS tłumaczą, że taki krok pozwoli na wzmocnienie pozycji lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności, a także ułatwi dostęp konsumentów do produktów wytworzonych przez mniejszych, również lokalnych producentów.

– Ta zmiana dotyczy każdego Polaka, bo każdy z nas uwielbia smaczną, zdrową polską żywność. Dlatego wprowadzamy program „Lokalna półka”. Zobowiążemy sieci handlowe do współpracy z lokalnymi producentami żywności. Koniec z niskiej jakości warzywami i owocami – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych. – Koniec z zyskiem za wszelką cenę. Najważniejsza musi być jakość żywności i zdrowie klientów – dodał.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że na proponowanej zmianie zyskają rolnicy, bo będą mieli łatwy dostęp do lokalnych rynków, bez pośredników, z niskimi kosztami transportu towarów a w ich kieszeniach zostanie więcej pieniędzy. – Zyskają klienci, bo będą mieli lepszy dostęp do świeżych i smacznych produktów, a ich pieniądze zostaną w ich najbliższej okolicy. Na paragonach będzie można sprawdzić, z jakiego kraju pochodzi produkt. Dla konsumentów to bardzo ważna informacja – przekonywał.

Na końcu nagrania wypowiada się też minister rolnictwa Robert Telus, który przekonuje, że „taki program gwarantuje tylko PiS”.

Ofensywa programowa PiS

Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło dwa inne elementy swojego programu. Mateusz Morawiecki zaprezentował program Przyjazne Osiedle, czyli modernizację i rewitalizację osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty. Katarzyna Sójka poinformowała o akcji Dobry posiłek, który ma na celu poprawę jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach. Placówki mają otrzymać dodatkowe środki, a NFZ zadbać, by jakość żywienia w szpitalach była znacząco lepsza.

