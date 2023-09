8-letni Antek napisał do premiera. Zaczęło się od okularów

Okazuje się, że już w podstawówce można interesować się polityką. Bohaterem publikacji „Super Expressu” został 8-letni Antoni. Rodzina chłopca udostępniła redakcji list, który dziecko napisało do premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak wyjaśnił sam chłopiec we wstępie listu, odważył się na taki krok po rozmowie ze sprzedawcą w sklepie z okularami. Antek szukał bowiem okularów „takich jak ma premier Mateusz”. Jego mama przyznała w rozmowie z „Super Expressem”, że nie udało się ostatecznie kupić identycznych, ale wybór padł na najbardziej podobne. – Nie ma żadnego problemu by je zakładał. Robi to z radością! – relacjonowała pani Barbara.

List do premiera. Antek zaprasza Mateusza Morawieckiego

Po nabyciu okularów takich, jak ma jego idol, Antek poszedł o krok dalej. Wysłał do premira Mateusza Moraiweckiego list, w którym opowiedział o swoich zainteresowaniach i zaprosił szefa rządu do rodzinnej miejscowości – Sędziszowa Małopolskiego. „Panie premierze, bardzo chciałbym pana poznać” – zadeklarował. – Jak Antek pisał list do premiera, to pomogłam mu tylko stylistycznie i wysłałam. Był bardzo szczęśliwy, że to zrobił i od tego dnia czeka na spotkanie ze swoim idolem – komentowała mama chłopca.

Czy w trakcie toczącej się kampanii i w natłoku spotkań premier znajdzie czas na odwiedziny u małego fana? Pewnie przekonamy się wkrótce, ale z pewnością nagłośnienie sprawy przez „Super Express” pomoże w jej pozytywnym zakończeniu.

