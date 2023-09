PSL wybrało kandydata po usunięciu Małgorzaty Zych. To 43-letni radny

Z początkiem września Małgorzata Zych straciła rekomendacje paktu senackiego, dlatego została usunięta z list wyborczych. Wszystko za sprawą jej kontrowersyjnych wypowiedzi. Polityk nie potrafiła przyznać, że Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym. – Nie znam się na wielkiej polityce – argumentowała Zych.

Choć niedoszła kandydatka opozycji do Senatu jeszcze 30 sierpnia opublikowała oświadczenie, w którym nazwała Władimira Putina „zbrodniarzem wojennym”, to już po decyzji o usunięciu jej z listy, wpis zniknął. W sobotę Zych opublikowała kolejne oświadczenie, w którym przeprosiła Władimira Putina. „Nie można potępić drugiego człowieka, bo może to zrobić tylko Bóg” – stwierdziła.

Paweł Bartoszek zastąpi Małgorzatę Zych. Kim jest były starosta tarnobrzeski?

Związana wcześniej z Konfederacją Małgorzata Zyg od początku budziła kontrowersje, jako kandydatka opozycji. Mimo wszystko otrzymała rekomendację PSL, a lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że „jeżeli ktoś może przejść ze złej strony na dobrą”, to „trzeba dać taką szansę”.

Okręg wyborczy nr 54 obejmuje obszar powiatów leżajskiego, niżańskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego oraz miasta na prawach powiatu Tarnobrzega i uważany jest za jeden z trudniejszych dla opozycji. Paweł Bartoszek zmierzy się tam z wieloletnią senator Janiną Sagatowską reprezentującą PiS.

Jest nowy kandydat opozycji do Senatu

– Ze względu na wakujące miejsce na liście do Senatu, zdecydowałem się podjąć to wyzwanie i wystartować w wyborach do Senatu RP – stwierdził w rozmowie z „Tygodnikiem Nadwiślańskim” Paweł Bartoszek, były starosta tarnobrzeski, obecnie radny powiatowy. Warunkiem jest zebranie w 2 dni 2000 podpisów pod jego kandydaturą.

Rozgłośnia podaje, że to nie jedyny rejon, który stał się problematyczny dla opozycji. W Ostrołęce – jak twierdzi RMF FM – w ramach paktu senackiego kandyduje burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, zgłoszony przez Polskę 2050, a komitet zarejestrował tam już polityk PSL Mirosław Augustyniak. Teraz ma za to zostać usunięty z partii.

Czytaj też:

Tego Polacy oczekują w kampanii wyborczej. Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeńCzytaj też:

Zawieszona posłanka rezygnuje ze startu w wyborach. Wspomina o „brunatnym Romanie”