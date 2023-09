Poseł PiS odpowiada na zapowiedzi PO. „Ja już zaplanowałem, jakie freski namaluję w celi”

Platforma Obywatelska zapowiada rozliczenie ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w przypadku wygranej w wyborach parlamentarnych 2023. Do tych propozycji odniósł się w rozmowie z Radiem Plus Marek Suski. – Słyszałem, że będziemy siedzieć, ja już nawet zaplanowałem sobie jakie freski namaluję w celi, bo lubię malować, więc spokojnie czekam, ale oni są takimi nieudacznikami… – mówił poseł PiS.

Suski na potwierdzenie swoich słów przypomniał sytuację z Rafałem Trzaskowskim, która rozegrała się przed wyborami samorządowymi w 2018 r. – Nawet nie potrafił szyby w drzwiach wstawić – stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości. Następnie Suski zaczął przekonywać, że „prawie połowa ministrów rządu Donalda Tuska ma postawione zarzuty za korupcje i różne przekręty”. Pytany o przykłady wymienił tylko „aferę w Warszawie” i Jana Burego.

Marek Suski o malowaniu fresków w celi

Następnie prowadzący rozmowę wrócił do tematu fresków. – Jeżeli będzie można zająć się tam malowaniem, to będą to piękne widoki na piękny świat. Cela będzie upiększona. Droga Platformo, ja się tam nie boję waszych pogróżek, a w razie czego mam już plany artystyczne. Natomiast wy jesteście takimi nieudacznikami, że nic wam się nie uda i to też wam się nie uda – zapewniał poseł PiS.

– Polską będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, będziemy kontynuować dobre dla Polski zmiany i Polska będzie Polską, Polska będzie suwerenna, nie będzie poddana Niemcom i nie będzie tych złych rzeczy, które Platforma by nam zafundowała – podsumował Suski.

Lewica również chce rozliczyć PiS

O podsumowaniu rządów za kadencji Zjednoczonej Prawicy mówiła także w połowie sierpnia Lewica. – Oni po prostu panicznie boją się, że utracą władzę i że po utracie władzy będą rozliczani za te osiem lat. Rządzą osiem lat i przez ten czas nie znaleźli czasu ani nie wpadli na pomysł, żeby o cokolwiek zapytać Polski i Polaków – ocenił w kontekście referendum Tomasz Trela.

