PiS może spać spokojnie? Trzecia Droga goni Konfederację. Najnowszy sondaż

Wybory parlamentarne odbędą się za 39 dni, a kampania wkracza w decydującą fazę. Politycy różnych ugrupowań kontynuują objazd po kraju, przekonując Polaków do swoich postulatów. Kandydaci, którzy chcą zdobyć mandat posła lub senatora, organizują spotkania wyborcze, a także zwiększają aktywność w mediach społecznościowych. Wszystko po to, aby zapewnić sobie wiele dróg dotarcia do potencjalnych wyborców.

W sobotę 9 września dojdzie do korespondencyjnego starcia „na programy” i kulminacji politycznego przekazu między dwoma głównymi blokami politycznymi. Tego dnia w Końskich odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, a w Tarnowie kongres Koalicji Obywatelskiej. Zarówno PiS, jak i KO zapowiadają, że podczas wydarzeń zostaną ogłoszone konkrety programowe.

Najnowszy sondaż wyborczy. Konfederacja z niewielką przewagą nad Trzecią Drogą

W najnowszym sondażu wyborczym, który został przeprowadzony przez Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zdobył 37 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) z wynikiem 31 proc. Konfederacja zdobyła 9 proc. wskazań, co pozwoliło jej uplasować się na najniższym stopniu podium.

Na dalszych pozycjach znalazły się: Trzecia Droga (8 proc.) i Komitet Wyborczy Nowa Lewica (6 proc.). Na inne polityczne środowiska planuje zagłosować 2 proc. respondentów. 7 proc. ankietowanych albo jeszcze nie zdecydowało, albo odmówiło udzielania odpowiedzi.

Najnowszy sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 5-6 września 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia. Na pytanie o preferencyjne partyjne odpowiedziały 732 osoby.

