Kołodziejczak pojedzie na misję. Tusk wysyła go do Brukseli

Nie w wojnie z Unią, a przez porozumienie. Tak Donald Tusk widzi rozwiązanie problemu, z którym rolnicy mierzą się od półtora roku. Pomóc w tym mają rozmowy w Brukseli nt. napływu do Polski zbóż, ziemniaków, marchwi i innych produktów spożywczych z Ukrainy. Pojedzie na nie Michał Kołodziejczak.

– Skoro PiS-owski komisarz rolnictwa pan Wojciechowski od samego początku tej sprawy odwrócił się kompletnie plecami do polskiego rolnictwa i polskich rolników, to na jest ktoś kto potrafi bezkompromisowo o to walczyć. Jestem przekonany, że pan Michał Kołodziejczak będzie dużo skuteczniejszy niż cała PiS-owska machina, która jest do tego powołana – zapowiedział rzewnie Donald Tusk.

Michał Kołodziejczak pojedzie do Brukseli

Koalicja Obywatelska jeszcze w czwartek ma wysłać do Brukseli, do szefowej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli specjalne pismo, które ma pomóc w rozwiązaniu „palącego problemu”. Na samym piśmie się nie skończy, ponieważ dalszym etapem mają być rozmowy Kołodziejczaka z przedstawicielami Unii Europejskiej. Nie wiadomo jeszcze, kiedy do niego dojdzie.

– Listem, który wysyłamy dzisiaj do Parlamentu Europejskiego, rozpoczynamy rozmowy na poważnie. Pokażę i udowodnię, że można z Unią Europejską rozmawiać normalnie, kulturalnie, na twardych warunkach, pokazując argumenty, które są po naszej stronie i po stronie całej Unii Europejskiej, jednocześnie nie budują sztucznych konfliktów, które mają tylko i wyłącznie mieć przełożenie na poparcie jakiś skrajnych środowisk w Polsce – zapewnił Kołodziejczak „biorąc sprawy w swoje ręce”.

Koalicja Obywatelska ma pomysł na rolnictwo

To właśnie kwestia zboża z Ukrainy miała być tematem, który stał za początkiem rozmów Michała Kołodziejczaka z Donaldem Tuskiem. Teraz, pomimo działań ze strony rządu, problem miał się jeszcze pogłębić. Do kraju napływać mają także ziemniaki, marchew i inne produkty w cenach, z którymi polscy rolnicy nie są w stanie konkurować.

– Trzeba podkreślić, że jesteśmy całym sercem po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją, ale jesteśmy też całym sercem po stronie polskich producentów, polskich rolników. Nie może być tak, że oni przypadkowo będą ofiarami tej sytuacji na granicy. A sytuacja jest coraz poważniejsza – dodał Donald Tusk.

Według zapewnień obu panów Koalicja Obywatelska opracowała program „naprawy polskiego rolnictwa”. Choć nie zdradzono szczegółów, to jego prezentacja ma nastąpić już w sobotę podczas konwencji programowej. Na niej przedstawione zostanie „100 konkretów na pierwsze 100 dni po wyborach”.

