Morawiecki „prosi” o głos w referendum. „Nie chcemy takich obrazków w polskich miastach”

„Za błędy patronów Tuska, takich jak Angela Merkel czy Manfred Weber, ogromną cenę płacą mieszkańcy Europy. Polska będzie BEZPIECZNA tylko pod rządami PiS” – napisał w czwartek premier Mateusz Morawiecki w portalu społecznościowym X.

Do wpisu dołączył nowy spot, w którym zestawiono obrazy dzieci idących do szkoły i sielankowe krajobrazy ze scenami przemocy na ulicach i starcia z policją w Szwecji. W nocy z niedzieli na poniedziałek w dzielnicy zamieszkałej przez imigrantów w Malmo wybuchły zamieszki po spaleniu Koranu przez antyislamskiego działacza. Policjanci zostali obrzuceni kamieniami, podpalono dziesiątki samochodów.

Morawiecki wzywa do udziału w referendum

– W czasie gdy polskie rodziny beztrosko spędzały ostatni, wakacyjny weekend, a polskie dzieci witały nowy rok szkolny, za naszymi zachodnimi granicami działy się straszne rzeczy. Zamieszki, spalone, samochody, gwałty na kobietach i lincze na policjantach. To rzeczywistość takich krajów jak Szwecja czy Niemcy – mówi szef rządu w materiale wideo.

Jak wskazuje Morawiecki, „te państwa wprowadziły politykę, którą u nas, w Polsce, chciał wprowadzić Donald Tusk”. – Wyraźnie widać, że jego plan został napisany w Berlinie i w Brukseli. Za błędy patronów Tuska takich jak Angela Merkel czy Manfred Weber, ogromną cenę płaci tamtejsze społeczeństwo – przekonuje premier. – Nie chcemy takich obrazków w polskich miastach i dlatego prosimy Polaków o głos w tej sprawie w referendum 15 października – zwraca się Morawiecki.

Cztery pytania

Podczas referendum Polacy odpowiedzą na cztery pytania, przygotowane przez PiS. Pierwsze brzmi: „czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”. Drugie to: „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”.

W trzecim punkcie pada pytanie o to, „czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”, a czwarte dotyczy polityki migracyjnej i brzmi „czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

