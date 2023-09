PO uderza w PiS mocnymi spotami. „Straszyli, straszyli, sami ich wpuścili”

Platforma Obywatelska w najnowszym spocie odniosła się do afery z „handlem wizami”. W ubiegły czwartek w niejasnych okolicznościach został zdymisjonowany wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynikało, że Wawrzyk został odwołany z powodu projektu rozporządzenia, które miało ułatwić przyjazd do Polski zagranicznym pracownikom. W tle może być także afera z Centrum Decyzji Wizowych, za które odpowiadał jego współpracownik. 31 sierpnia do MSZ prawdopodobnie weszli agenci CBA.

„Afera wizowa” i Black Hawk. Nowe spoty PO

Do przyjmowania migrantów PO odniosła się w krótkim spocie. „Wydało się. Rząd PiS zaprosił do Polski 250 tys. imigrantów z Azji i Afryki. Ich ludzie stworzyli system umożliwiający pośrednikom wystawianie wiz za łapówki, po 5 tysięcy dolarów od głowy. CBA wkroczyło do MSZ”. – mówi groźnym głosem narrator. „Straszyli, straszyli, a sami ich wpuścili” – dodaje. W spocie pojawia się także informacja, że rządzący zaprosili do Polski więcej imigrantów niż Francja i Niemcy.

W kolejnym spocie PO zakpiła z hasła wyborczego PiS. „Obiecali bezpieczną Polskę, wyszło jak zwykle” – zaczyna narrator. W spot wmontowano ujęcie z pikniku rodzinnego w Zbuczynie, gdzie prezes PiS Jarosław Kaczyński założył hełm strażacki. „Pociągi zatrzymywały się w środku pola, a z głośnika słychać było rosyjski hymn” – kontynuuje narrator, po czym słychać fragment hymnu. Następnie w spocie pojawia się nagranie z incydentu z udziałem policyjnego Black Hawka pod Ciechanowem, na którym słychać krzyki uczestników pikniku. PO przypomniało, że helikopter zahaczył wtedy o fragment linii energetycznej. „Opowiadają jacy jesteśmy bezpieczni. Tak wyglądają oszustwa PiS” – kończy narrator.

Wcześniej Mateusz Morawiecki opublikował spot z „konkretami Tuska”.

–Donald Tusk zapowiedział, że w sobotę poda swoje sto konkretów. Nie ma potrzeby czekać tak długo, mamy te konkrety. Konkrety wstydu Tuska to sto spraw, z których ponad 90 proc. nie potrafił lub nie chciał załatwić. Ale kilka zrealizował. Wyższy wiek emerytalny, zabranie oszczędności z OFE, podwyższenie VAT, uzależnienie Polski od rosyjskich surowców, czy wyprzedaż majątku państwa polskiego. Lepiej, żeby Tusk zostawił swoje konkrety dla siebie i dla swoich kolegów. To mrzonki. O Polaków najlepiej zadba rząd Prawa i Sprawiedliwości – mówił na filmie szef rządu.

