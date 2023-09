Koalicja PO-Konfederacja możliwa? „Czasem ciekawe pomysły, czasem szalone”

W programie „Graffiti” w Polsat News rzecznik PO Jan Grabiec był pytany o scenariusze koalicyjne po wyborach parlamentarnych. Konfederacja w ostatnim sondażu Social Changes wyprzedziła Trzecią Drogę i Lewicę, co oznacza, że w razie braku uzyskania większości przez PiS i PO może przesądzić o tym, jak będzie wyglądać układ sił w polskim Sejmie.

– Istotne jest to, żeby nie powstał układ PiS-Konfederacja. On będzie dla Polski zabójczy – powiedział Jan Grabiec. Dodał też, że „czasem Konfederaci mają ciekawe pomysły”. – Chociażby dotyczące reformy podatkowej. W części przynajmniej, bo czasem one są szalone i oderwane od rzeczywistości – powiedział.

PO-Konfederacja? „Może uda się rząd mniejszościowy”

– Ale jeśli pójdą w koalicji z PiS, to za chwilę będą głosować za 1500 zł, bo tak każe prezes. A jeśli nie pójdą, to może uda się stworzyć chociażby rząd mniejszościowy, który pozwoli odsunąć PiS od tych narzędzi władzy, które są nadużywane – spekulował.

Dopytywany o to, czy koalicja z Konfederacją jest wykluczona powiedział, że „nie wie co stanie się z nią po wyborach”. – To jest obarczone tak wieloma znakami zapytania, że mówienie o tym jest bardziej wróżeniem z fusów, niż budowanie scenariuszy politycznych – stwierdził.

Do wypowiedzi Grabca odniósł się rzecznik PiS Rafał Bochenek.

– To, że pan Grabiec dostrzega punkty wspólne w programie PO i Konfederacji to właściwie mnie nie dziwi – powiedział. – Konfederacja wprost komunikuje, że należy zlikwidować 13 i 14 emeryturę, zlikwidować ZUS, KRUS chyba, NFZ. Nie podobają się jej programy społeczne, chce likwidować publiczną służbę zdrowia wprowadzając bony na usługi medyczne – dodał.

Portal DoRzeczy.pl przedstawił ostatnio symulację podziału mandatów, przygotowaną przez ekspertów pracowni Estymator. Wynika z niej, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu 198 przedstawicieli, co nie wystarcza do samodzielnego rządzenia. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 144 mandaty. 51 miejsc w Sejmie przypadłoby Konfederacji.

