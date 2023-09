Pierwszy konkret PO jeszcze przed konwencją. Kołodziejczak ogłosił Fundusz Stabilizacyjny

– Mówimy o pierwszym konkrecie, w którym Agrounia idzie do wyborów. Przedstawiamy go wśród stu konkretów (Koalicji Obywatelskiej – red.). My zobowiązujemy się do tego, że zostanie utworzony w Polsce Fundusz Stabilizacyjny i koniec z przeciąganiem płatności za żywność dla producentów rolnych – oświadczył w sobotni poranek Michał Kołodziejczak.

Przekonywał, że państwo musi brać odpowiedzialność za to, co się dzieje w tej kwestii. – Dziś wielu oszustów, cwaniaków, hochsztaplerów nie płaci za czas za dostarczone produkty rolne, przeciąga czas zapłaty, a często nie płaci nigdy. Rolnicy muszą wtedy iść do sądu, który nie działa. Zgłaszają te sprawy do prokuratury, która nic z tym nie robi, a oni i tak za swoje dostarczone produkty nie dostają pieniędzy – mówił.

Fundusz Stabilizacyjny to pierwszy konkret Koalicji Obywatelskiej – na czym ma polegać?

Kołodziejczak zapewnił, że UOKiK, po dojściu Koalicji Obywatelskiej do władzy, dostanie specjalne narzędzia prokuratorskie i będzie „prokuratorem zwykłych ludzi, zwykłych obywateli, w których obronie będzie stał”.

Fundusz Stabilizacyjny zaproponowany przez lidera Agrounii ma mieć zastosowanie, kiedy dana firma nie płaci rolnikowi za dostarczone produkty, te zobowiązania przejmuje państwo i wypłaca producentowi pieniądze i ściąga pieniądze od dłużnika. – Tutaj państwo musi pokazać swoją siłę i musi pokazać, że nie będzie pozwalało na krzywdzenie tych, którzy są najsłabsi – mówił Kołodziejczak.

Kandydat KO powiedział, że to jedno z rozwiązań, z którym jedzie na sobotnią konwencję Koalicji Obywatelskiej do Tarnowa. Tam – zgodnie z zapowiedziami – ma zostać przedstawionych 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. Jej start zaplanowano na godzinę 12.