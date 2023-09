Tak Trzecia Droga chce pokonać inflację. „Gospodarkę napędzić polskim słońcem i wiatrem”

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia podczas kongresu Trzeciej Drogi „Gospodarka, do przodu” krytykował „kiełbasianą” politykę rozdawnictwo.

– Każdy populista dochodzi do momentu, gdy populizm kończy się bankructwem. Wtedy sięga po kij, żeby uchronić się przed rozliczeniem bankructwa – ostrzegał.

Trzecia Droga o zielonej energii. „Napędzać wiatrem, słońcem”

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że zwalczenie inflacji będzie priorytetem – Chcemy niskich stóp procentowych, ale trzeba zwalczyć inflację. To nasz pierwszy, najważniejszy cel, z jakim idziemy do rządu. Mamy pomysł – zaznaczył.

Hołownia powiedział, że trzeba „wstawić silnik” do polskiej gospodarki, a nie „jałowo piłować go aż się zajeździ na śmierć”. – Co może być silnikiem? Potrzeba zainwestowania w Polskę, a nie tylko rozdawania. Tym motorem musi być zielona energia, zajmiemy się tym tematem w pierwszej kolejności – zaznaczył. – Jeśli jej nie będzie, nie będzie spadku inflacji, nie będzie niższych rachunków domowych (…). Musimy to zrobić, uwalniając środki z KPO. Żebym mógł kupić lokalny wiatr, jak w innych krajach. Wejść do internetu i kupić prąd od lokalnej elektrowni, tak łatwo, jak można zrobić zakupy w Internecie. (…) Chcielibyśmy, żeby życie było tańsze. Życie nie będzie tańsze, jeśli polska nie rozwiąże problemu z gospodarką opartą na węglu. Transformacja musi być sprawiedliwa, ale trzeba ją zrobić – kontynuował.

Zaznaczył, że „gospodarkę trzeba napędzać polskim wiatrem, polskim słońcem”. – Jak Szymon Hołownia mówi o zielonym, moim ulubionym kolorze, to leje miód na moje serce – żartował prezes PSL Kosiniak-Kamysz. –Nie zbijemy inflacji, dopóki nie postawimy na inwestycje. Polska ma jedną z najniższych stóp inwestycji w Europie, poniżej 17 proc. Stawiamy na biogazownię, fotowoltaikę, energię z wiatru. Doprowadzimy do tego, by podłączenie się do sieci energetyczne nie było drogą przez mękę. W 30 dni jak będziemy rządzić, takie podłączenie musi nastąpić – zapowiedział.

Polityka mieszkaniowa. Obietnice Trzeciej Drogi

Trzecia Droga zapowiedziała także propozycje w obrębie polityki mieszkaniowej. Krytykował decyzje polityczne nadmiernie wspierające deweloperów. Lider Polski 2050 mówił, że trzeba „skończyć z dyktaturą kredytu hipotecznego jako jedynego rozwiązania wszystkich problemów”. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że trzeba zadbać o wybudowanie mieszkań. – Jednym z pomysłów Trzeciej Drogi jest uwolnienie wszystkich nieruchomości z Krajowego Zasobu Nieruchomości, uzbrojenie terenu, dofinansowanie gmin na cele komunalne, spółdzielcze, inwestycje prywatne. To potrzeba od Polski lokalnej do największej metropolii – wymieniał. Program Mieszkanie+ nazwał „oszustwem i farsą”.

Podczas kongresu Trzecia Droga zaprezentowała także propozycję dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

