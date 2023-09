Jarosław Kaczyński: Chcemy, żeby cały nasz naród został nobilitowany

Konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęła prezentacja nowego spotu partii. Chwilę później głos zabrał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u zaczął od stwierdzenia, że Tusk ma sto konkretów, a PiS więcej. Zapowiedział jednak, że skupi się na filarach.

Jarosław Kaczyński o wartościach Prawa i Sprawiedliwości

– Nasze wartości pozostają niezmienne. Od czasów Porozumienia Centrum szliśmy tą samą drogą, tym samym torem. Po pierwsze, godność każdego człowieka, która nie może zależeć od pozycji społecznej, wieku, rasy i wszystkich tych elementów, które w historii często godność poszczególnych ludzi różnicowały. My to odrzucamy. Każdy człowiek ma swoją godność. My to szanujemy i będziemy szanowali – zapowiedział Jarosław Kaczyński.

– Druga wartość to wartość ludzkiego życia – stwierdził prezes PiS-u. Polityk tłumaczył, że w różnych krajach ideologie podważają wartość życia. – My te ideologie z całą siłą odrzucamy – zapowiedział. – Odrzucamy też atak na życie bezbronnych pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży, kobieta rodząca, ma pełne prawo do życia i zdrowia. To prawo musi być uznawane i my je uznajemy – dodał.

– Kolejną ogromnie ważną wartością jest wolność, która wiąże się z demokracją. Każdy człowiek musi mieć sferę wolności, w której może się zgodnie ze swoimi ambicjami, chęciami, realizować. Nie jest zadaniem państwa, by tę wolność odbierać. My tej wolności bronimy, ale ona może funkcjonować realnie tylko w połączeniu z demokracją – postulował Jarosław Kaczyński.

Jako kolejny filar prezes PiS wymienił solidarność. – Solidarność jest czymś niezwykle ważnym, bo w solidarności chodzi o więź, która łączy członków społeczeństwa – mówił. – My odrzucamy kolektywizm, ale odrzucamy także skrajny indywidualizm, który jest przeciwko solidarności – podsumował Kaczyński. – Dalej jest równość: wobec prawa, ale chodzi też o równość bardziej realną: o zasypywanie różnic między grupami społecznymi – wskazał prezes PiS. Kaczyński podkreślił, że chodzi o odrzucenie źle rozumianych elitaryzmów.

Sprawiedliwość, rodzina i bezpieczeństwo

– I wreszcie jest coś takiego jak sprawiedliwość – wyliczał Kaczyński. Wskazał na rozumienie, w którym każdy otrzymuje dobra i prawa, które mu się należą. – Sprawiedliwość tak samo jak równość jest całkowicie sprzeczna z koncepcjami skrajnie liberalnymi, darwinizmu społecznego. Kto silniejszy, ten lepszy – to jest dla nas nie do przyjęcia – mówił Kaczyński.

Prezes PiS wskazał, że realizacja wartości wymaga ładu społecznego, którego podstawą jest rodzina oparta na związku jednej kobiety i jednego mężczyzny. – Odrzucamy wszelki atak na rodzinę. Twierdzenie, że ona jest źródłem opresji – stwierdził. – Rodzina jako instytucja to jedyne miejsce, gdzie mogą przyjść na świat i mogą być dobrze wychowane dzieci – dodał.

Drugą wielką zbiorowością społeczną ważną dla PiS jest naród Polski – wskazał Kaczyński. – Odrzucamy te wszystkie ideologie, które kwestionują naród, uważają go za źródło zła. W Polsce to przybiera specyficzny charakter. To mikromania narodowa, pedagogika wstydu. My to odrzucamy. Naród jest wartością! – mówił prezes PiS, powołując się na „trudną, ale wielką” historię Polski.

Jako kolejną wartość lider PiS-u wskazał bezpieczeństwo. – Wszystkie inne wartości mogą być wtedy realizowane, jeśli istnieje bezpieczeństwo. Militarne, ekonomiczne, socjalne, gospodarcze, w szczególności energetyczne – to bezpieczeństwo jest konieczne. Dlatego dla nas wartością, o której też trzeba powiedzieć z całą siłą, jest państwo – mówił Kaczyński. Wyjaśnił, że jest to naturalna organizacja narodu, bez której ten naród nie może się rozwijać.

Jarosław Kaczyński o ośmiu politykach PiS-u

Prezes PiS stwierdził, że władza poprzedników nie realizowała tych wartości, a prowadziła do ich ograniczania. – Nawet jeśli chodzi o suwerenność. Bo czym innym było podporządkowywanie się Rosji czy Niemcom – pytał Kaczyński.

Wicepremier nawiązał do „ośmiu polityk PiS-u”. Chodzi m.in. o uszczelnienie finansów publicznych, politykę społeczną, politykę lokalną, politykę rozwojową, politykę bezpieczeństwa, politykę kulturalno-oświatową, politykę w sferze wsi i rolnictwa.

– Te polityki doprowadziły do zmiany. Oczywiście można postawić pytanie, czy ta zmiana była dostateczna. Czy wszystko się nam udało. Nie. W ciągu ośmiu lat nie było można do końca zmienić tej sytuacji, którą budował komunizm, a później postkomunizm. Przed nami nowe, wielkie zadania. Ale został uczyniony nie jeden krok. Wiele kroków w tej drodze, która nas prowadzi do odrzucenia złej przeszłości i budowy nowej Polski, nowoczesnej, silnej pod każdym względem – mówił Kaczyński.

Nowości w programie PiS-u

– Idzie to w dobrą stronę. Jest pytanie, co zrobić, by ten skrajnie niesprawiedliwy i nieefektywny system – postkomunizm, został zmieciony ostatecznie z powierzchni ziemi. U progu tych nowych, mam nadzieję ośmiu lat, jesteśmy w nowej sytuacji. Bo już drugiej takiej reformy finansów nie da się zrobić. To oznacza, że będziemy musieli szukać i szukamy w naszym programie nowych źródeł naszej gospodarczej efektywności, naszego wzrostu – mówił Kaczyński. Wskazał konieczność reformy m.in. wymiaru sprawiedliwości.

Trzy punkty programu PiS-u to kwestie społeczne, obejmujące m.in. sprawy mieszkaniowe. – Chcemy zlikwidować patodeweloperkę i wszystko, co jest w tej sferze patologią. To otwarcie na załatwienie wreszcie w Polsce spraw mieszkaniowych – wskazał Kaczyński. – Tam jest także służba zdrowia, umieszona oddzielnie, z większym znaczeniem profilaktyki – mówił lider PiS-u.

Ważnym zagadnieniem w nowym programie PiS-u jest cyfryzacja, która – wg zapowiedzi Kaczyńskiego – „ma ogarnąć całą Polskę”. – Polska ma być krajem scyfryzowanym. Z jednym zastrzeżeniem: będziemy bronić gotówki jak niepodległości – mówił.

– Wielkim zasobem jest też polityka kulturalno-oświatowa – zapowiedział Kaczyński. – Musimy stawiać na talenty, bo to nasz największy zasób, jeśli chcemy zbudować nowoczesną gospodarkę – wskazał.

Jarosław Kaczyński mówił też o transformacji energetycznej „z zachowaniem węgla”. – Zachowując podstawę naszego bezpieczeństwa, musimy dużo inwestować w energię atomową i różne rodzaje zielonej energii. To duża dźwignia rozwojowa – wskazał. Lider PiS zdradził, że w programie są ważne kwestie dotyczące rolnictwa, w tym m.in. racjonalnego gospodarowania wodą.

Nowością w programie PiS-u jest wizja na kolejne dziesięciolecia. – To wizja supernowoczesnej gospodarki opartej o polskie mózgi. To wizja odzyskiwania Polski – zapowiedział Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział odbudowę zniszczonych podczas wojny dworków, kamienic i majątków.

– To odzyskiwanie Polski to nic innego jak nasz cel ostateczny. I wedle badań mieszczący się w marzeniach, oczekiwaniach Polaków. Chcemy, żeby cały nasz naród został nobilitowany – stwierdził prezes PiS. – Chcemy takiej Polski, która będzie mogła powiedzieć: nasi wrogowie próbowali nas zniszczyć i to im się całkowicie nie udało. To jest nasz cel – mówił Kaczyński.

Prezes PiS zaapelował na koniec do działaczy, by ciężko pracowali na wygraną w wyborach „do ostatniego dnia, do końca”.

Jarosław Kaczyński zapowiedział emerytury stażowe

Wywołany przez Rafała Bochenka, Jarosław Kaczyński zaprezentował ostatnią dużą obietnicę PiS-u. D otychczas PiS przedstawiło siedem konkretów programowych. Część z nich została zapowiedziana w czasie Ula Programowego, kolejne w tygodniu poprzedzającym konwencję. Chodzi o: osiemset plus, bezpłatne autostrady, bezpłatne leki dla seniorów od 65 r. ż i młodzieży od 0 do 18 r. ż. Doszły do nich nowe programy: Przyjazne osiedle. Ciepły posiłek w szpitalu. Lokalna, „polska półka” w każdym sklepie i bon dla młodzieży szkolnej do zwiedzania Polski.

W piątek na konwencji PiS-u pojawiła się nowa propozycja, którą zaprezentował Jarosław Kaczyński. – Wreszcie sprawa, która stawała już w roku 80 w Porozumieniach Sierpniowych była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, ale dzisiaj mogę powiedzieć z radością. 38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn – przekazał prezes Prawa i Sprawiedliwości.