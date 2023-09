Brejza przedstawił kolejny konkret PO. Każdy sprawdzi, czy był inwigilowany

Na konwencji PO w Tarnowie po Donaldzie Tusku i Rafale Trzaskowskim głos zabrali Kamila Gasiuk-Pihowicz i Krzysztof Brejza.

– Uwolnimy sądy i prokuraturę od politycznych wpływów. Wykonamy orzeczenia polskich sądów i europejskich trybunałów, bo europejskie prawo to nasze prawo – zapowiadała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

PO o wymiarze sprawiedliwości. „Likwidacja neo-KRS”

– Zlikwidujemy „neo-KRS”. Na gruncie konstytucji utworzymy KRS. Nielegalni sędziowie wrócą na poprzednie zajmowane stanowiska. Usuniemy dublerów z Trybunału Konstytucyjnego, zastąpimy bezprawie praworządnością (…) przynosimy niezależną prokuraturę, niezawisłe sądy, wymiar sprawiedliwości niezależny i sprawny – mówiła posłanka KO.

Senator Krzysztof Brejza zapowiedział, że w razie wygrania wyborów „Rzeczpospolita będzie państwem ludzi wolnych, którzy nie boją się esbeckich metod PiS”.

– Nasz konkret na 100 dni – rozliczymy Wąsika, Kamińskiego, Ziobrę, rozliczymy wszystkich funkcjonariuszy zaangażowanych w nielegalne podsłuchy Polaków! Okradają was z miliardów, inflacja jest złodziejstwem. Okradają was z prywatności, waszych praw, śledzą wszystko, co robicie w internecie – przekonywał Krzysztof Brejza.

Konkret Brejzy. Zapytanie ws. inwigilacji dla każdego

Senator zapowiedział listę wszystkich funkcjonariuszy (imion i nazwisk) zaangażowanych w nielegalne podsłuchy. – Ściągniemy im te kominiarki z twarzy! – wykrzyczał Brejza. Kolejnym z konkretów ma być możliwość zwrócenia się z pismem, czy był inwigilowany.

Brezja zapowiadał też rozliczenie służb „za bicie demonstrantów i łamanie rąk polskich kobiet”. – Komendant Szymczyk odpowie nie tylko za granatnik, ale naruszenie autorytetu policji, który zniszczył. Wysadził go. Przywrócimy godność, honor munduru policjanta. Oczekują tego obywatele i tysiące uczciwych policjantów – stwierdził.

