Paweł Kukiz pojawił się na konwencji PiS. „Powiedzą: Kukiz podlizuje się dyktatorowi Kaczyńskiemu”

W sobotę w Końskich odbyła się konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Partia rządząca zaprezentowała program, z którym idzie do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Ogólne założenia i „osiem konkretów” przedstawił Jarosław Kaczyński. Po prezesie PiS głos zabrała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która opowiadała o propozycjach dla kobiet i ostro zaatakowała Donalda Tuska, a także premier Mateusz Morawiecki.

Paweł Kukiz na konferencji programowej PiS

W Końskich pojawił się również Paweł Kukiz, który startuje w wyborach z pierwszego miejsca na liście PiS w Opolu. Muzyk pojawił się na scenie po trójce liderów partii rządzącej.

– Od blisko 20 lat idę po jedną, jedyną, najważniejszą dla mnie sprawę na świecie, w polityce – po zmianę sposobu wybierania posłów. Idą po ordynację, o której konieczności mówiła już Solidarność w projekcie obywatelskim Konstytucji i o której w 1999 roku mówił świętej pamięci premier Jan Olszewski – wskazał lider Kukiz'15.

Kukiz podkreślał, że w programie PiS na nową kadencję wpisani zostali też sędziowie pokoju, czyli kolejny z jego flagowych postulatów.

Muzyk chwali Kaczyńskiego

- Jednym słowem, wiem że za chwileczkę to wytną w TVN-ie i powiedzą: Kukiz podlizuje się temu dyktatorowi Kaczyńskiemu. A ja powiem jedną rzecz: pierwszy polski polityk, który wywiązał się absolutnie ze wszystkich swoich zobowiązań, którego można wierzyć, to Jarosław Kaczyński – zachwalał muzyk prezesa PiS, na co sala zareagowała brawami.

Jednocześnie Kukiz wytknął też błędy PiS. – Są powody i ja takie widzę i mam, by czuć też do PiS-u pretensje, że można być na PiS, mówiąc delikatnie, wkurzonym, bo PiS-u nie ominęły również wady, które są tożsame dla partii politycznych w Polsce – powiedział. Wskazał jednak, że „żeby to zmienić, to najpierw trzeba bezwarunkowo zmienić ordynację wyborczą, bezwarunkowo zmienić podstawy parlamentaryzmu”.

„Powiem jak Paderewski”...

– Jestem tutaj z wami, ponieważ te podstawy, zmiany zostały wpisane do programu Zjednoczonej Prawicy, do programu PiS. Jest to jedyna partia, która dotrzymuje swoich obietnic. Dlatego jestem tutaj, żeby z tą partią tutaj razem zwyciężyć dla Polski, bo Polska, powiem jak Paderewski, nie porównując się, bo był genialny, bo Polska zawsze była, jest i będzie moją jedyną partią – oświadczył Kukiz.

