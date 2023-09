Bitwa na „konkrety”. Fala komentarzy po sobotnich konwencjach PiS i KO

W trakcie konferencji programowej w Końskich Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało program, z którym idzie do wyborów. Jarosław Kaczyński nakreślił główne założenia i przedstawił osiem „konkretów”.

Osiem „konkretów” PiS

Wśród nich znalazły się ogłoszone już kilka tygodni temu propozycje jak podniesienie świadczenia 500 plus do 800 plus, darmowe autostrady, darmowe leki dla seniorów oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia, oraz postulaty odsłaniane sukcesywnie w ostatnich dniach, czyli: program „Przyjazne osiedle”, czyli rewitalizacja osiedli i bloków z tzw. wielkiej płyty, program „Dobry posiłek”, czyli poprawa jakości posiłków w szpitalach, program „Lokalna półka”, czyli obowiązek zapewnienia 2/3 polskich produktów w marketach, a także program „Bon szkolny: Poznaj Polskę”, czyli zwiększenie dofinansowania do wycieczek po kraju dla uczniów.

Z nowości prezes PiS zapowiedział wprowadzenie emerytur stażowych – 38 lat dla kobiet i 43 lat dla mężczyzn.

Lista „konkretów” Tuska

W tym samym czasie w Tarnowie Koalicja Obywatelska prezentowała „100 konkretów na pierwsze sto dni rządów”. – Te 100 dni, te 100 konkretów doprowadzą do tego, że ludzie będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu – obiecywał Donald Tusk.

Wśród propozycji KO znalazły się m.in. kredyt zero procent za zakup pierwszego mieszkania, tzw. babciowe, finansowanie in vitro z budżetu państwa, legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży, podwyższenie pensji dla nauczycieli o 30 proc., powołanie ministerstwa przemysłu z siedzibą na Śląsku, urlop dla przedsiębiorcy, podniesienie zasiłku pogrzebowego, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, zniesienie tzw. podatku Belki, czyli likwidacja Funduszu Kościelnego.

Fala komentarzy w sieci

Oba wydarzenia przyciągnęły uwagę opinii publicznej i są szeroko komentowane przed polityków ze wszystkich stron politycznego sporu, a także przez dziennikarzy i publicystów. Komentatorzy zwracają uwagę zarówno na obietnice, które padły w Końskich i Tarnowie, jak i na wystąpienia poszczególnych liderów.

Politycy PO nie zostawiają suchej nitki na przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego. „Kaczyński najsłabszy w historii. Czas na zmiane!!!” – ocenił Cezary Tomczyk. „Konwencja programowa KO — konkretne rozwiązania, które przywrócą kobietom godność i prawo do decydowania o sobie. W tym samym czasie łaskawca Kaczyński uznaje, że w sumie, to kobieta w ciąży też ma prawo do życia. To nie jest śmieszne. To jest straszne” – stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Stanisław Tyszka z Konfederacji ocenił, że „w panice przed Konfederacją, Kaczyński chce nagle bronić gotówki”. „Zapomniał, jak sam reklamował Polski Ład, który w transakcjach biznesowych przewidywał limit 8 tys. złotych, a dla konsumentów zakaz płatności gotówką powyżej 20 tys. złotych” – napisał były wicemarszałek Sejmu.

Wystąpienia prezesa PiS nie mogą się nachwalić politycy partii rządzącej. „Rewelacyjne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego! Świetna konwencja na drodze po kolejne zwycięstwo PiS w wyborach” – stwierdziła europosłanka Elżbieta Rafalska.

Brudziński kpi z konwencji KO: ustawki a'la wesela

Z kolei szef sztabu PiS Joachim Brudziński wyśmiał białe koszule, w których na konwencji w Tarnowie wystąpili politycy KO. „Pięknie wystylizowana lewica, my wybieramy zwykłych Polaków w Końskich a nie ustawki a’la wesela” – napisał.

„Jarosław Kaczyński wśród zwykłych Polaków w Końskich, mówi o godności każdego człowieka, Tusk wśród wystylizowanych działaczy (jak w Korei na imprezie u Moona) robi to co potrafi najlepiej, kłamie i sieje złe emocje. Wybór pomiędzy #KonkretyPIS a #KlamstwaTuska już 15 października!” – stwierdził Brudziński w kolejnym wpisie.

