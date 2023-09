Awantura między zwolennikami i przeciwnikami PiS w Końskich. Interweniowała policja

Jak relacjonuje „Fakt”, przed halą, w której odbywała się konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, doszło do starcia między zwolennikami i przeciwnikami partii rządzącej.

Awantura w Końskich

– Gdzie są pieniądze z KPO? Kup pan wizę! Gdzie jest wrak? Gdzie sto tysięcy mieszkań? Gdzie milion elektrycznych samochodów? – krzyczeli protestujący.

Z relacji „Faktu” wynika, że po zakończeniu wydarzenia cześć osób, sprowokowana okrzykami, zbliżyła się do protestujących. „Wtedy wkroczyła policja, odgradzając dwie grupy podwójnym kordonem” – czytamy. Według dziennika doszło też do „małej szarpaniny z policją”. „Obie strony konfliktu głośno się przekrzykiwały, jednak do fizycznej konfrontacji między nimi nie doszło” – przekazał „Fakt”.

PiS przedstawiło osiem „konkretów”

W trakcie konferencji programowej w Końskich Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało program, z którym idzie do wyborów. Jarosław Kaczyński nakreślił główne założenia i przedstawił osiem „konkretów”.

Wśród nich znalazły się ogłoszone już kilka tygodni temu propozycje jak podniesienie świadczenia 500 plus do 800 plus, darmowe autostrady, darmowe leki dla seniorów oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia, oraz postulaty odsłaniane sukcesywnie w ostatnich dniach, czyli: program „Przyjazne osiedle”, czyli rewitalizacja osiedli i bloków z tzw. wielkiej płyty, program „Dobry posiłek”, czyli poprawa jakości posiłków w szpitalach, program „Lokalna półka”, czyli obowiązek zapewnienia 2/3 polskich produktów w marketach, a także program „Bon szkolny: Poznaj Polskę”, czyli zwiększenie dofinansowania do wycieczek po kraju dla uczniów.

Z nowości Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie emerytur stażowych – 38 lat dla kobiet i 43 lat dla mężczyzn.



