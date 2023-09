Awantura o zdjęcie po konwencji. Politycy PiS: „Symboliczne”, „wychodzi ich prawdziwa natura”. PO odpowiada

W sobotę w Tarnowie odbyła się konwencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej. Największa partia opozycyjna zaprezentowała na niej „100 konkretów na pierwsze sto dni rządów”. – Te 100 dni, te 100 konkretów doprowadzą do tego, że ludzie będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu – obiecywał Donald Tusk.

Wśród propozycji KO znalazły się m.in. kredyt zero procent za zakup pierwszego mieszkania, tzw. babciowe, finansowanie in vitro z budżetu państwa, legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży, podwyższenie pensji dla nauczycieli o 30 proc., powołanie ministerstwa przemysłu z siedzibą na Śląsku, urlop dla przedsiębiorcy, podniesienie zasiłku pogrzebowego, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, zniesienie tzw. podatku Belki, czyli likwidacja Funduszu Kościelnego.

Awantura o zdjęcie chleba

Po konwencji w mediach społecznościowych zaczęło krążyć zdjęcie bochenka chleba z napisem „Tusk”, leżącego w kartonie po pizzy na podłodze tuż obok kosza na śmieci. Fotografię udostępnił za lokalnym serwisem tarnovska.tv rzecznik PiS Rafał Bochenek, a za nim wielu innych polityków partii rządzącej.

„I to jest jedyny, prawdziwy Konkret o Platformie Obywatelskiej: gdy tylko zgasną kamery wychodzi ich prawdziwa natura... obraz mówi więcej niż 1000 słów” – napisał w serwisie społecznościowym X Bochenek. „Symboliczne. Tak jak traktują chleb, tak traktują Polaków. Żadne sztuczki nie pomogą zakryć ich prawdziwych intencji. Jacy są naprawdę, pokazuje to zdjęcie” – stwierdziła była rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

twitter

„Zawsze mówiłem, że to kulturowa dzicz. Nie mają szacunku dla żadnych narodowych świętości. Wszystko na pokaz i dla picu. Następnym razem dajcie Tuskowi currywurst, wtedy będzie szanował każdy, najmniejszy nawet kawałek żeby nie urazić mieszkańców dawnego NRD” – napisał z kolei szef sztabu partii rządzącej Joachim Brudziński.

Zdjęcie skomentował nawet premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał fotografię, na którym widać jak całuje chleb na jednym ze spotkań. Zacytował też fragment wiersza Cypriana Kamila Norwida: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba/Podnoszą z ziemi przez uszanowanie/Dla darów Nieba/Tęskno mi, Panie”.

PO reaguje

Na zarzuty PiS zareagowali już przedstawiciele PO. „Żenująca ustawka” – oświadczył poseł Arkadiusz Myrcha. „Zamiast taniej prowokacji proponuje zajrzeć do naszych 100 konkretów” – napisała z kolei posłanka Monika Wielichowska. „Mogliście się bardziej postarać z tym funkcjonariuszem” – stwierdziła z kolei Agnieszka Rucińska z biura PO.

W końcu do dyskusji odniósł się nawet sam autor zdjęcia. „Oświadczam, że fotografia mojego autorstwa, wykonana dziś na konwencji programowej Koalicji Obywatelskiej jest wykorzystywana politycznie bez mojej wiedzy i zgody. Przez obie strony. To obrzydliwe” – napisał na Facebooku fotograf Artur Gawle.

Czytaj też:

Bitwa na „konkrety”. Fala komentarzy po sobotnich konwencjach PiS i KOCzytaj też:

Incydent na konwencji PO. „Złodzieju, gdzie są nasze miliardy!”