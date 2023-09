Ważnego ministra zabrakło na konwencji PiS. Wiadomo, dlaczego

W sobotę w Końskich odbyła się konwencja programowa PiS, na której wicepremier Jarosław Kaczyński zaprezentował ósmy „konkret” partii rządzącej w nadchodzącej kampanii – postulat wprowadzenia emerytur stażowych.

Podczas wydarzenia przemawiali także premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz Paweł Kukiz. Zabrakło ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz Adama Bielana, szefa Partii Republikańskiej.

Zbigniew Ziobro nieobecny w Końskich. „Uzgodniona formuła”

Onet informuje, że taka formuła była uzgodniona przez PiS z koalicjantami. Frakcję ziobrystów reprezentował wiceprezes Suwerennej Polski, minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik. PiS-owi miało bardzo zależeć na wystąpieniu Kukiza. Podczas jego przemówienia padło wiele superlatywów na temat partii rządzącej.

– Jestem tutaj z wami, ponieważ te podstawy, zmiany zostały wpisane do programu Zjednoczonej Prawicy, do programu PiS. Jest to jedyna partia, która dotrzymuje swoich obietnic. Dlatego jestem tutaj, żeby z tą partią tutaj razem zwyciężyć dla Polski, bo Polska, powiem jak Paderewski, nie porównując się, bo był genialny, bo Polska zawsze była, jest i będzie moją jedyną partią – oświadczył Kukiz.

– Od blisko 20 lat idę po jedną, jedyną, najważniejszą dla mnie sprawę na świecie, w polityce – po zmianę sposobu wybierania posłów. Idą po ordynację, o której konieczności mówiła już Solidarność w projekcie obywatelskim Konstytucji i o której w 1999 roku mówił świętej pamięci premier Jan Olszewski – mówił lider Kukiz'15.

Paweł Kukiz otrzymał pierwsze miejsce na liście PiS w Opolu. Niegdyś rockman, a dziś już tylko polityk już wcześniej był przymierzany do tego okręgu.

