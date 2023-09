PiS nie zakłada tworzenia koalicji. Terlecki zapowiada „duże wydarzenie”

Na pięć tygodni przed wyborami poparcie dla PiS wzrosło o niecałe 2 pkt proc., ale to wciąż za mało, by samodzielnie rządzić. Jednak nie przeszkadza to władzom partii wierzyć, że Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie samodzielną większość. Ryszard Terlecki pytany przez PAP o ewentualnego koalicjanta zapewnił, że taka taka możliwość nie jest zakładana.

– Przekonamy się wszyscy o tym w dniu wyborów, ale gdyby zabrakło głosów, co wydaje mi się mało prawdopodobne, to myślę, że wśród tych, którzy znajdą się w Sejmie, będą i tacy, którzy będą rozumieć interes Polski i przyłączą się do nas, a nie pozostaną w tych środowiskach, które nominowały ich do wyborów – mówił.

Wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział też, że konwencja w Końskich nie oznacza, że partia powiedziała ostatnie słowo. – Spotkamy się tuż przed wyborczym finałem, ale program jest już zarysowany – dodał.

PO i PiS mają propozycje dla emerytów

Tymczasem po sobocie, która stała się dniem konwencji nie milkną echa dotyczące programów partii i obietnic wyborczych. Ósmą propozycją zaprezentowaną w sobotę przez PiS były emerytury stażowe. Zasada polega na przejściu na emeryturę po przepracowaniu określonej liczby lat. – Wreszcie sprawa, która stawała już w roku 80. W Porozumieniach Sierpniowych była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, ale dzisiaj mogę powiedzieć z radością. 38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn – zapowiedział Jarosław Kaczyński.

Z kolei Koalicja Obywatelska zapowiedziała w sobotę rewolucję w systemie podatkowym. – Emerytura do 5 tys. zł miesięcznie i pensja – do 6 tys. zł – nie będą objęte podatkiem dochodowym – ogłosił podczas konwencji w Tarnowie Donald Tusk.

